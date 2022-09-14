隋棠婚後首度接演賀歲片《詐團圓》！坦言沒「他」不習慣
女星隋棠自2015年升格人妻、人母後專注家庭，鮮少推出戲劇作品，終於在睽違多年後再度與葉天倫導演合作賀歲片《詐團圓》，這也是她繼2014年《大稻埕》再度演出賀歲片。今（14）日隋棠出席記者會聊到拍片趣事，透露與「邰哥」邰智源拍戲時的火花，笑翻直誇他：「真的超好笑！」坦言很享受與邰哥合作。不過以往葉天倫導演每年賀歲片少不了的卡司就是秀場天王「豬大哥」豬哥亮，如今《詐團圓》少了豬哥亮坐鎮，隋棠也不捨坦言「不習慣」。
隋棠今出席「百變Chicco，用愛實現無限可能」2022新品發表會，席間聊到拍了快兩年的賀歲片《詐團圓》，她哭笑不得說：「真的一波三折，但因為疫情真的沒辦法。」好不容易終於殺青，隋棠也向在場媒體透露拍攝心得，其中往年賀歲片必不可少的豬哥亮的離開，讓隋棠語重心長：「以前大家每到過年就必會進戲院看他，但現在豬大哥離開了，好像少了一種過年的感覺。」
不過往好處想，今年《詐團圓》請來「多棲活寶」邰哥邰智源，隋棠爆笑表示真的很有趣，「邰哥真的也是好有喜感，我心裡就想邰哥或許也可以像以前港片，周星馳和一堆巨星演的賀歲片，延續那樣的傳統的感覺。」但話鋒一轉，隋棠爆料邰智源「不想演戲了」，直言他覺得「拍戲好累」，在現場還會跟她抱怨個幾句。
至於接下來的工作計畫，隋棠透露手上還有戲劇還沒拍完，等殺青後會暫時休息一陣子，再積極投入電影宣傳，請粉絲們多多期待。