推特被爆遭「中國特工」潛伏！吹哨者：用戶數據恐外洩
社群平台推特（Twitter）近來風波不斷，先是全球首富馬斯克（Elon Musk）高調宣布購買卻又以假帳號太多而後悔，近來推特前資安主管扎特克（Peiter Zatko）更披露推特存在重大資安疏失，還爆料美國聯邦調查局（FBI）發現該公司內部有中國特工已潛入當員工，這讓部分員工擔心中國趁機竊取平台用戶數據與資料，推特發言人則對此駁斥。
根據《路透社》報導 ，雖然中國對推特進行嚴格審查封鎖，禁止其14億公民使用，但當局卻大舉購買推特帳號、投放廣告，使其成為推特除美國以外最大收入來源之一，也是該平台在海外市場增長最快速的廣告客戶。美國知名駭客札特克在今年1月離開推特後便成為1名吹哨者，更在13日於美國參議院司法委員會舉行聽證會時指出，推特團隊內部有著嚴重分歧，一部分人把中國廣告視為主要合作對象藉此增加收益，另一部分則擔心在中國境內做生意將增加地緣緊張和風險，也有用戶憂心中國政府會利用該平台來竊取用戶們的數據。
他在聽證會上指出，自己被推特開除前一周得知，FBI告知推特公司聘用了一名中國國安部派遣的特工，但該名中國特工仍以員工身份潛伏中；推特高層則因為過度依賴收入來源而產生「內部矛盾」，公司因為快速成長的海外廣告收益而不願意遠離中國，儘管高層們知道接受中國的錢意味著「可能危及中國或海外用戶」。
推特發言人則在聽證會上強烈駁斥，並稱推特招聘員工過程「不受國籍影響」，至於想要查閱平台數據的權限則並不容易取得，必須透過一定程度的背景調查和系統監控和檢測管理才會放行。
事實上推特在全球有超過2億的每日活躍用戶（monetizable daily active），雖然中國審查部門長期封鎖，但深具影響力的推特長期吸引許多中國網友刻意翻牆使用，而雖然中國民眾照理來說無法使用，但中國部分駐外部門與官員，例如外交部長、外交部發言人等，以及《央視》、《環球時報》等官媒都有其推特帳戶。