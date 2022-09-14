名家論壇》錢震宇／陳時中的「負面」選戰

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細數過去陳時中的負面行徑，從7月20日陳時中首次行程跑去萬華龍山寺拜廟，結果在受訪時看著陳情民眾被強制架離，竟然毫無作為；刻意製造跑行程辛苦，拍了晚上吃泡麵當消夜，筷子跟湯匙都放在桌上，被網友抓包太假了，之後還被發現陳陣營買臉書廣告置頂，刻意宣傳。
陳時中的負面還不只這些，為了宣傳免治馬桶，跟四叉貓拍攝宣傳影片，竟然在廁所上方偷窺，引起軒然大波，最後下架影片還道歉，但後來又說要告二創的網友，輿論一陣撻伐後又說不告了；跑去參訪月嫂訓練班，和資深護理長學如何幫嬰兒洗澡、餵奶，被發現抱孩子的姿勢不當，臉還很臭，被網友質疑「有這麼討厭抱小孩嗎？」
最新的負面行為就是陳時中團竟然盜用知名部落客的滷肉飯圖，用在宣傳自己去吃美食的臉書上，這種行為跟偷沒兩樣，假如今天被盜圖的人沒發現呢？結果陳時中叫小編出來扛責，說是小編「誤植」，他也覺得不對，然後就這樣簡單帶過，然後就當沒事。要選市長的人，競選團隊每天出包獻醜，自己都沒錯，可以這樣嗎？
陳時中的種種行為跟言行，看在曾經參與過市長層級以上的選戰幕僚眼裡，簡直是不可思議。因為總部內有一定的審核機制，至少是執行長、總幹事或參選人本人同意，企劃才會過關，依照陳時中出包的狀況，他不可能不知道，除非他事前完全沒過問，任憑幕僚擺布！「如果他事前知道還同意就是無知，如果事前不知道就照做，就是昏庸。」
依照陳時中邏輯，反正犯錯也無所謂，不是甚麼大不了，所以一錯再錯，所以台北市長選舉是你陳時中政二代幕僚測試的實驗嗎？還是你陳時中秀下限的場合？對於陳時中一再出包，還有一說是為了維持聲量，有話題才有討論。若看《網路溫度計》的統計，從9月7日到9月13日期間，政治人物的網路聲量排名第一名就是陳時中，有36萬多篇，其中正面的只有12%、中立45%，負面聲量43%，聲量排名遠高於第二名的柯文哲22萬多篇。
同為台北市參選人的蔣萬安，聲量排名第四，有7萬2千多篇，正面聲量16%、中立45%、負面聲量39%；黃珊珊則排第五，有5萬2千多篇，正面聲量14%、中立50%、負面聲量36%。
相較起來，陳時中的網路聲量遠高於蔣萬安跟黃珊珊，但負面聲量43%，也是三人中最高，這或許是陳時中刻意操作的競選策略，反正有討論就是好事，重點只是鞏固鐵粉。這樣的負面選戰能否成功有待選民決定。可以確認的是，如果一個一直出包、不停道歉，轉換人設的人都能選上台北市長，對台北市的未來發展絕對是負面的。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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