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騙男友懷孕！她冷血砍孕婦好友100刀「開膛剖腹」偷嬰兒

▲美國一位28歲女子帕克(Taylor Rene Parker)，欺騙男友自己懷孕，為了圓謊竟痛下殺手，竟當著3歲女童面前，持刀砍殺懷孕的21歲好友漢考克(Reagan Michelle Simmons-Hancock)，把8個月大的嬰兒「開膛剖腹」取出，導致母子二人雙雙死亡。（示意圖／翻攝Pexels）
▲美國一位28歲女子帕克(Taylor Rene Parker)，欺騙男友自己懷孕，為了圓謊竟痛下殺手，竟當著3歲女童面前，持刀砍殺懷孕的21歲好友漢考克(Reagan Michelle Simmons-Hancock)，把8個月大的嬰兒「開膛剖腹」取出，導致母子二人雙雙死亡。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-09-14 18:54:28

美國一位28歲女子帕克(Taylor Rene Parker)，欺騙男友自己懷孕，為了圓謊竟痛下殺手，竟當著3歲女童面前，持刀砍殺懷孕的21歲好友漢考克(Reagan Michelle Simmons-Hancock)，把8個月大的嬰兒「開膛剖腹」取出，導致母子二人雙雙死亡；帕克本（9）月12日因謀殺罪出庭受審。

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2020年10月21日，帕克被控在漢考克位於新波士頓市(New Boston)家中，對著懷有8個月身孕的漢考克，狂砍100多刀，其頭骨還被槌子擊破，還用手術刀強行取出腹中胎兒，事發當時漢考克的3歲女兒也在家中，並親眼目睹這樁慘案。

帕克犯案後，留下死者和無辜的3歲女兒，帶著嬰兒火速逃離，隨後迪卡爾布市(DeKalb)的巡邏員警發現，帕克在車上幫一個嬰兒正在進行心肺復甦術，嬰兒的身上甚至還有臍帶，顯然是剛出生不久，員警將嬰兒送醫後，便將她逮捕。

後來經過警方調查，帕克殺母取子的原因，竟然是因為向男友謊稱自己懷孕，同時也長期在社群網站上發表自己懷孕的貼文，最後為了圓謊，所以就殺害懷孕8個月的好友漢考克，並且取走她腹中的小孩。

本案12日在鮑伊郡 (Bowie County)開庭，檢察官在法庭上向陪審團表示，帕克因做過子宮切除術導致不孕，但是她哄騙男友懷孕將近10個月，還裝假肚子讓自己看起來有孕在身。

帕克還在網路上以美元10萬元（約台幣311萬元）酬勞尋找代理孕母，怎料，帕克竟然選在和男友謊稱預產期的當天，冷血殺害孕婦漢考克。

目前本案仍在審理中，帕克對於所指控的謀殺與綁架罪均不認罪，根據當地法令，謀殺罪成將有可能被判處死刑，殺害嬰兒則可能被判終身監禁，綁架罪則將面臨最高20年刑期。（編輯：孫唯容）

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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