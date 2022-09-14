騙男友懷孕！她冷血砍孕婦好友100刀「開膛剖腹」偷嬰兒

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帕克犯案後，留下死者和無辜的3歲女兒，帶著嬰兒火速逃離，隨後迪卡爾布市(DeKalb)的巡邏員警發現，帕克在車上幫一個嬰兒正在進行心肺復甦術，嬰兒的身上甚至還有臍帶，顯然是剛出生不久，員警將嬰兒送醫後，便將她逮捕。
後來經過警方調查，帕克殺母取子的原因，竟然是因為向男友謊稱自己懷孕，同時也長期在社群網站上發表自己懷孕的貼文，最後為了圓謊，所以就殺害懷孕8個月的好友漢考克，並且取走她腹中的小孩。
本案12日在鮑伊郡 (Bowie County)開庭，檢察官在法庭上向陪審團表示，帕克因做過子宮切除術導致不孕，但是她哄騙男友懷孕將近10個月，還裝假肚子讓自己看起來有孕在身。
帕克還在網路上以美元10萬元（約台幣311萬元）酬勞尋找代理孕母，怎料，帕克竟然選在和男友謊稱預產期的當天，冷血殺害孕婦漢考克。
目前本案仍在審理中，帕克對於所指控的謀殺與綁架罪均不認罪，根據當地法令，謀殺罪成將有可能被判處死刑，殺害嬰兒則可能被判終身監禁，綁架罪則將面臨最高20年刑期。（編輯：孫唯容）
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