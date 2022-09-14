三寶媽隋棠後悔「太早生」？新手爸黃子佼一聽原因超有感
女星隋棠2015年與老公Tony結婚後育有3個寶貝，婚後鮮少出現在螢光幕前的她也不忘在社群分享一家日常，顯見家庭幸福美滿。今（14）日隋棠以代言人身分出席「百變Chicco，用愛實現無限可能」2022新品發表會，與剛升格新手爸爸的黃子佼大聊育兒經，講著講著竟脫口：「後悔太早生！」原來是因為「太晚遇見」Chicco新出的百變多功能育嬰用品，現在只有小兒子Olie用得到，讓至今也累積不少育兒經驗的黃子佼在旁邊聽著也頻頻點頭超有感：「我懂！」
今隋棠出席記者會除了是久違拍攝殺青後的露面，她也帶著Chicco新出的多樣百變新品亮相，席間更首度放映新版廣告，隋棠在片中獻出螢幕初「舞」，以手勢舞時尚擺拍，以活潑形象跳脫以往溫柔印象。
記者會當中，剛升格新手爸的主持人黃子佼一看到隋棠，兩人育兒經就停不下來。隋棠表示近期升格人母後首次離開孩子去拍戲這麼久，深深有感父母親角色的不容易，因此除了需要老公神支援外，也需要好的育嬰用品助攻。直到今年遇見新品「One4ever六合一手推車」，不僅單是手推車，還可以變成手提汽座、睡袋等六大功能，讓她後悔直呼：「太早生了！」因為現在小兒子Olie用得到，幽默表示：「哥哥姐姐都有點因此吃味。」