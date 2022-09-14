異位性皮膚炎竟成「富貴病」！2成患者每年自費10萬抗癢

我是廣告 請繼續往下閱讀
長期照顧異位性皮膚炎女兒的小恩媽媽分享，小恩出生第一次打預防針就發現患有異位性皮膚炎，後續除了勤用清水洗澡、擦乳液外，家裡也常常開著冷氣、空氣清淨機，冬天就開除濕機、甚至選用乳膠床、天絲寢具、衣服等，只為了讓孩子擺脫異位性皮膚炎困擾，開銷相當大，醫師還對她說：「這是富貴病」，更糟的是，小恩9歲時病情爆發，皮膚癢到先前用的藥都壓不下來，狂抓癢到出血，邊走邊掉皮屑，也引來同學異樣眼光。
另一名35歲的林先生也分享，他10歲左右確診異位性皮膚炎，出社會後，進入外商銀行和會計師事務所工作，為爭取業績和獎金，每天頂著巨大壓力，病情爆發後，一天就算吞6顆類固醇，也無法壓制病況，最後只好無奈辭職休養，一度對人生失去希望，不過仍期待有更多先進藥物納入健保，減輕病友負擔。
朱家瑜表示，一般來說，異位性皮膚炎患者除了健保給付治療外，需要自行負擔的費用包括自付額、就醫交通費用等，另外還有營養保健品、保濕用品等。研究顯示，健保給付異位性皮膚炎的費用與患者嚴重程度相關，經計算，一年輕、中、重度分別是每年輕度約給付 9500元，中度是9700元，重度是15700元，而患者自費金額也與嚴重程度相關，重度患者平均一年自費大約27000千元、中度患者大約是15000元、輕度則在10000元左右，顯示病友自費花在藥費的佔比也不低。
此外，患者因為疾病導致的生產力損失更多，研究顯示，重症患者一年的生產力損失超過27萬元，與健保一年給付重症患者治療費用不及16000元相較，顯然疾病所導致的生產損失更巨大，不過隨著異位性皮膚炎醫藥的快速進展，朱家瑜強調，相信未來會有越來越多的先進藥物加入健保，讓異位性皮膚炎病友早期診斷、有效治療控制、延緩病程進展，提升患者生活，也降低對病友家庭與社會的經濟衝擊。