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異位性皮膚炎竟成「富貴病」！2成患者每年自費10萬抗癢

▲異位性皮膚炎病友協會舉行衛教記者會，理事長朱家瑜（中）表示，未來會有更多先進藥物加入健保，讓病友早期診斷、延緩病程進展。（圖／記者張志浩攝）
▲異位性皮膚炎病友協會舉行衛教記者會，理事長朱家瑜（中）表示，未來會有更多先進藥物加入健保，讓病友早期診斷、延緩病程進展。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩/綜合報導

2022-09-14 19:00:38

今（14）日是世界異位性皮膚炎日，據健保資料顯示，台灣每年有約37萬人因異位性皮膚炎就醫，而異位性皮膚炎病友協會調查更指出，雖然健保有給付部分治療費用，但仍有超過2成病友，每年需自行額外花費10萬元以上，用於保濕品和其他非健保皮膚治療用藥，對此異位性皮膚炎病友協會理事長、台大醫院皮膚科主治醫師朱家瑜強調「不一定要用很昂貴的藥才治得好」，掌握「正確就醫+妥適保養」，不僅能夠精準抗「異」，也能避免荷包大失血。

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朱家瑜指出，異位性皮膚炎是一種慢性、容易復發的發炎性皮膚病，其主要特徵為乾燥、泛紅、搔癢難耐。患者發病時除了奇癢難耐、影響皮膚外觀，對睡眠、情緒、工作、社交能力和生活品質都產生影響，同時也帶來家庭與社會的經濟衝擊；調查證實，有近6成（58％）病友表示曾因此請假；超過4成（41%）自認學業或工作受到嚴重或非常嚴重的影響，近半（48%）自覺受到歧視、排斥或是言語霸凌，超過三分之一（35％）覺得心情與人際關係受到嚴重或非常嚴重的影響。

▲（圖／記者張志浩攝）
▲異位性皮膚炎病友協會理事長朱家瑜指出，掌握「正確就醫+妥適保養」，不僅能夠精準抗「異」，也能避免荷包大失血。（圖／記者張志浩攝）
長期照顧異位性皮膚炎女兒的小恩媽媽分享，小恩出生第一次打預防針就發現患有異位性皮膚炎，後續除了勤用清水洗澡、擦乳液外，家裡也常常開著冷氣、空氣清淨機，冬天就開除濕機、甚至選用乳膠床、天絲寢具、衣服等，只為了讓孩子擺脫異位性皮膚炎困擾，開銷相當大，醫師還對她說：「這是富貴病」，更糟的是，小恩9歲時病情爆發，皮膚癢到先前用的藥都壓不下來，狂抓癢到出血，邊走邊掉皮屑，也引來同學異樣眼光。

另一名35歲的林先生也分享，他10歲左右確診異位性皮膚炎，出社會後，進入外商銀行和會計師事務所工作，為爭取業績和獎金，每天頂著巨大壓力，病情爆發後，一天就算吞6顆類固醇，也無法壓制病況，最後只好無奈辭職休養，一度對人生失去希望，不過仍期待有更多先進藥物納入健保，減輕病友負擔。

朱家瑜表示，一般來說，異位性皮膚炎患者除了健保給付治療外，需要自行負擔的費用包括自付額、就醫交通費用等，另外還有營養保健品、保濕用品等。研究顯示，健保給付異位性皮膚炎的費用與患者嚴重程度相關，經計算，一年輕、中、重度分別是每年輕度約給付 9500元，中度是9700元，重度是15700元，而患者自費金額也與嚴重程度相關，重度患者平均一年自費大約27000千元、中度患者大約是15000元、輕度則在10000元左右，顯示病友自費花在藥費的佔比也不低。

此外，患者因為疾病導致的生產力損失更多，研究顯示，重症患者一年的生產力損失超過27萬元，與健保一年給付重症患者治療費用不及16000元相較，顯然疾病所導致的生產損失更巨大，不過隨著異位性皮膚炎醫藥的快速進展，朱家瑜強調，相信未來會有越來越多的先進藥物加入健保，讓異位性皮膚炎病友早期診斷、有效治療控制、延緩病程進展，提升患者生活，也降低對病友家庭與社會的經濟衝擊。

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