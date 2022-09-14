推廣鮮魚關注毛孩健康！高市海洋局辦魚你同作好烹友課程
高雄市政府海洋局於今(14)日，在高雄市鳳山區JC廚房，辦李「魚你同作好烹友」課程，由大廚教授高雄五寶料理，以推廣高雄鮮魚海味，並關注毛孩的健康，也讓不同族群在家中，都能夠輕鬆自在的烹飪海鮮，自己及家人都能夠品嚐到高雄最鮮的海味。
高雄市政府海洋局局長張漢雄表示，該局為了推廣高雄五寶─鮪魚、魷魚、秋刀魚、虱目魚及石斑魚，乃規劃辦理食魚教育─「魚你同作好烹友」料理系列課程，現場邀請毛爸鮮食提案主廚-Lee、新手貓奴許富凱及貓界小鮮肉-阿蹼仔，共同烹飪毛小孩料理。
高雄市政府副秘書長王啟川指出，近幾年毛孩當道，民眾開始關注毛孩的健康，親手做鮮食給毛孩吃，健康又療癒，此次課程規劃「我與毛孩的饗樂大餐」主題，以石斑魚及虱目魚為食材，教導毛爸、毛媽如何在家中料理「龍獅雙拼魚丸湯」，與心愛的毛孩在家中一起享用美味的料理。
王啟川說，海洋局為了讓更多市民朋友能安心選購高雄市所生產的水產品，該局從源頭控管水產品安全不遺餘力，積極為國人食品衛生把關，也再次呼籲國人，能夠多採買高雄市漁民所出產的優質水產品，讓國人吃得健康無負擔，毛小孩也健康開心。
張漢雄並說，此次系列課程，後續會再邀請知名餐廳主廚，以烹飪課程及影片教學等方式教導民眾輕鬆料理，就算一個人在家也能夠輕鬆料理海鮮，獨享自己的高雄海味好料，同時此次也拍攝料理教學影片，讓主廚成為您的個人私廚，教您如何完成高雄五寶海鮮料理。