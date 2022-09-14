56歲「最美小龍女」穿超少教運動！緊身瑜珈褲逼出曲線
香港女星李若彤，因1995年飾演《神鵰俠侶》小龍女成名，即便戲劇不斷被翻拍，女主角也不斷改朝換代，仍無法撼動李若彤在影迷心中的地位，永遠是「最美小龍女」。如今56歲的她美貌依舊，還透過健身練出完美曲線，吸引大批粉絲朝聖。近日，李若彤就以一套貼身瑜珈褲，親自示範如何改善駝背的教學影片，結果意外獲得大家討論。
現年56歲的李若彤，日前透過小紅書和大家分享「如何改善駝背的3+1終極大招」，並親自錄製一段長達5分鐘的教學影片，只見素顏的李若彤，特別穿上一身紫色花紋的運動背心和灰紫色的貼身瑜珈褲，讓整體身型曲線變得修長又美艷。
李若彤在影片中解釋何謂「三動一靜」，首先「三動」主要以雙手擺動上半身，讓胸前、背部等部位骨骼完全展開，重複幾組後就能讓體內氣息流動，至於「一靜」則是把雙手反折到背面，並維持身體打直，胸腔打開，做得越久越有效果。李若彤強調，這些動作雖然能以健身改善駝背，但重點還是要持之以恆。
值得一提的是，熱愛健身的李若彤，這次以素顏親錄影片，雖然雙眼似乎小了許多，眉毛不像以往在鏡頭前的茂密，秀麗的長髮綁成馬尾，但體態身型還是非常亮眼，讓不少人相當羨慕，「這看不出來像50歲的人了」、「線條會不會太美？」、「姑姑體脂率到底多少呢」。（編輯：詹鎰睿）