白冰冰喪女25年「卸下董事長一職」 捐4千萬給警察子弟
白冰冰今（14）日宣布卸任白曉燕基金會董事長，由幹部夥伴林文勝接任，自己則退下來，擔任永遠的義工。另外，記者會上也發表了「燕兒慢飛」系列繪本，白冰冰感謝創作家周林山先生的好文筆，以及古建平先生精采的繪本，希望讓閱讀者，關注如何保護兒童，也讓兒童們知道安全回家的方法。
回顧成立基金會的這25年，白冰冰深有所感，認為自己完成了許多有意義的事，透露基金會一共幫助了3千多名警察子弟，捐出金額高達4千萬元，而當年替白曉燕辦案的警察局長楊子敬，現在也已高齡89歲，今天上台與白冰冰合照時，也道歉沒有把案子辦好。
而談到剛經歷喪女之痛的余天，白冰冰以過來人的身分，形容心就像被箭刺傷，「痛其實沒有這麼容易好，心簡直是被掏空。」更說睡前會特別唸經，但時常唸到一半就睡著，還說當年費玉清會每天來家裡陪伴，前後將近2個月強調那種痛苦是非常難痊癒的。
白曉燕文教基金會感謝云辰文化基金會協辦，感謝黃子亮董事長的熱心，做公益不遺餘力，他除了贊助最棒的場地給記者會使用，更慷慨解囊認購「燕兒慢飛」繪本套書，他將部分套書贈送給親友，也將捐贈給各中小學，希望讓更多的閱讀兒童可以懂得自身的安全保護。