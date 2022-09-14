「擋疫苗」爭議續燒！朱立倫批超慢部署：政府道歉是義務

我是廣告 請繼續往下閱讀
朱立倫提到，回到去年五月，當執政黨自己買不到疫苗，還放話「疫苗太多會造成困擾」、設下重重關卡，阻擋鴻海與慈濟等民間單位協助捐贈疫苗，台灣社會沒有忘記。諷刺的是一年後的今天，執政黨獨自操盤疫苗購買的結果，就是當新型變種病毒株進入台灣「我們卻仍是『超慢部署』，沒有相應的疫苗可打」，他說「民間必須自救，彰顯出的是執政黨的失能」。
面對蔡英文回應，朱立倫說「我們都非常痛心，看到蔡英文總統13日發了五點聲明不是謙卑道歉，而是傲慢狡辯，把擋疫苗、買不到疫苗的責任通通推給外界。我們要用最嚴厲的態度要求蔡英文總統與執政黨，當擋疫苗成為事實，政府道歉就是義務，請蔡總統莫再找理由推諉、不做事，好好應對眼下逐漸升溫的疫情，顧好民眾的健康權益」。
朱立倫稱我們都希望盡快回到疫情前的正常生活，政府更應該成為民眾的助力而非阻力「國民黨作為一個負責任的在野黨，會全力聲援民間善的力量，為國人拚好日子，並連結社會基層、凝聚所有的力量，協助民眾發聲，用選票下架傲慢濫權、做錯事還繼續硬拗的執政黨」。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。