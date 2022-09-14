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美參院明審《台灣政策法》　國台辦：拉攏美議員不會得逞

▲美國預計將審理被視為「最強挺台法案」的《台灣政策法案》（Taiwan Policy Act），對此中國國台辦發言人朱鳳蓮也回應了。圖為美國國會大廈。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國預計將審理被視為「最強挺台法案」的《台灣政策法案》（Taiwan Policy Act），對此中國國台辦發言人朱鳳蓮也回應了。圖為美國國會大廈。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-09-14 18:51:59

自與美國斷交以來，過去40年台美靠著《台灣關係法》維持互動，如今隨著台海局勢、中美關係有所變化，美國聯邦參議院外委會提出被視為「對台政策重整最全面」的《台灣政策法案》（Taiwan Policy Act），內容包含將駐美代表處更名為「台灣代表處」等，法案預計於美國時間14日進行審議，對此，中國國台辦發言人朱鳳蓮則回應重申，中國當局堅決反對美國干涉「內政」，並批民進黨意圖拉攏美國國會議員，搞涉台議案圖謀台獨不會得逞。

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美國參議院外委會預定於台灣時間15日凌晨2時審議《台灣政策法案》（Taiwan Policy Act）等多項議案，中國國台辦發言人朱鳳蓮今召開記者會回答媒體提問時便聲稱，台灣問題「純屬中國內政」，美國國會議員炮製涉台議案嚴重違反一中原則，中方堅決反對。

朱鳳蓮宣稱，美國國會議員「炮製」涉台議案嚴重違反國際關係基本準則，「嚴重違反『一個中國原則』和三個中美聯合公報規定」，對此中方表達堅決反對；此外，朱鳳蓮也強硬痛批民進黨當局「不擇手段」，以拉攏美國國會議員搞涉台議案，並稱「為其台獨圖謀不會得逞」。

《台灣政策法案》被視為集結了近年涉台法案重點，法案長達107頁涵蓋範圍極廣，也被稱為「旗艦型挺台法案」。該法案旨在重構美國對台政策的立法，確保區域穩定並阻止中國對台侵略，法案內容雖表明這不等於美國與台灣恢復官方外交關係，但外界預期法案內容將觸及中國對台政策紅線，引發中國當局強烈反彈。

法案包含外交、軍事、經濟、文化與提升台灣國際參與等領域，預期將賦予台灣邦交國般外交待遇，大致上包含推動駐美代表處更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）、支持將台灣納入印太經濟框架（IPEF）、賦予「非北約主要盟友」（major non-NATO ally，MNNA）地位以享軍事、經濟特別待遇，並重申《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）和六項保證，支持台灣安全、民主、經濟和軍事架構，促進台海穩定。

不過美國立法程序繁瑣，經過層層關卡遞交到美國總統拜登簽署生效前勢必面臨不少修改，最終版本如何改變美國法律、美國對台政策仍有待觀察。
 

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