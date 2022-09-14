為全中運熱身　新竹縣續承辦中學拳道錦標賽

新竹縣今開記者會宣佈，將接續承辦110 學年度全國中等學校跆拳道錦標賽，為明年全中運暖身。新竹縣立湖口高中、東泰高中的跆拳道選手在記者會上示範表演。
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縣政府今年接續承辦這項賽事，也是為了配合112年全國中等學校運動會，跆拳道項目將在原場地進行，讓全國選手可以提前熟悉場地，因此，報名情況相當踴躍，預估將有來自全國國、高中約2000名選手參賽。
「非常高興舉辦這項比賽，新竹縣政府對體育的推廣是全力以赴，使命必達。」楊文科縣長表示，「歡迎2000名選手參加比賽，先熟悉明年全中運的場地，成績會更好，縣政府全力以赴辦好比賽，預祝賽事成績大放異彩。也感謝各界的支持，相信這次賽事對跆拳道發展，是個關鍵，未來成績會更好。」
110 學年度全國中等學校跆拳道錦標賽，依照國中（男、女）組和高中（男、女）組，進行品勢與對打兩項，品勢分個人、男女混合雙人及團體3人；對方方面以體重劃分，國中組10個級別、高中組8個級別。
比賽地點將在新竹縣立體育館（新竹縣竹北市福興東路197號），品勢在10月5、6日舉行；對打部分，10月7、8日為國中組，10月9、10日高中組。賽事會有電視轉播。
凡政府核准立案之高中及國中學校，得以學校為組隊單位，組成代表隊報名參賽。因應疫期延賽，保有110學度學生之學籍者，仍可參加比賽。
本次比賽一律採用網路報名，報名網址為: https://tinyurl.com/y5ym5fog。至111年9月20日23:59截止，逾時不受理。比賽相關訊息，可至下列網站參閱：中華中小學跆拳道聯合總會官網 http://www.csta.org.tw。