林心如冒牌姪女復活！網紅荷莉索討慰問金 竟開口求圓夢
女星林心如8月遭網紅「荷莉」冒名頂替是她的姪女，對外向廠商要求業配合作，被拒絕便老羞成怒，更爆出輕生疑雲，指稱她遭網友霸凌後尋短，已經不在這個世界上，孰料過了一個月，荷莉卻奇蹟般起死回生，工作人員表示她仍在昏迷中，由媽媽在旁照料，投書媒體欲向林心如索賠慰問金，要求林簽下荷莉「幫她圓夢」，超展開過程令人啼笑皆非。
林心如曾主動披露此事，未向荷莉索賠，僅表示「希望這個社會多點良善、少點欺騙」，呼籲凡事要查證，不要讓無辜的人受到傷害。有受害廠商曬出與荷莉團隊交談過程，曾回覆對方無此需求，該團隊卻不斷有荷莉本人、助理、經紀人等多個角色反覆聯繫，不斷提出業配合作訴求，讓業者非常困擾。
而工作團隊曾說她已離世，現又改口她還在醫院，並將原本清空的IG帳號迅速恢復，並留言「加油，我們等妳」，讓人一頭霧水，據《聯合新聞網》報導，荷莉的同事寄信給媒體，表示荷莉仍在醫院昏迷中，其母親為了照顧女兒「提前退休」，生活遭受損失，因此向林心如索討慰問金，並要求她「簽下荷莉」幫助圓夢，給予媒體資源，荒腔走板的行為，尚未獲得當事人回覆。
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