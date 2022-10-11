我是首投族／絕對不投國民黨？台師大生：核心價值更重要

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林于玄是今年九合一大選的「首投族」，對於自己首度能參與選舉投票，感到很期待。而被問到個人的政治立場以及可能票投給誰，林則向記者表示「絕對不投國民黨」外，有沒有堅守的核心價值，以及是否有長期深耕的領域或議題，也是她相當看重的條件。
林于玄透露，過去自己的父母在選舉時，「票投給誰」通常取決於是否有受到該名政治人物的「選民服務」，而不太會去考量某個政治人物的背景或是提出的政見。「不過上一次大選的時候他們很堅定不投給韓國瑜，甚至在選戰過後會開始看一些不同立場的政論節目與新聞，讓我感到滿意外的。」林于玄認為，過去對於政治不太感興趣，總是投給特定政治人物或政黨的父母，也開始對於政治有自己的主見。
至於針對年底宜蘭縣長選戰，林于玄則坦言自己雖然大概知曉首長與議員參選人是誰，但到目前為止仍未決定要將選票投給誰。林于玄說，目前6名宜蘭縣長參選人中，大部分的人給她的印象都沒有很好，或者是知名度不高讓她沒有印象。
至於針對年底公投綁大選，將會針對「18歲公民權」進行公民投票，林于玄則表達自己會投下贊成票。「明年民法修法後，18歲即是『完全行為能力人』，有納稅、服兵役等等的義務，也可以參與公投。」林于玄說，若有納稅等義務，卻無法有決定由誰來執政的權利，在法治社會、公民教育跟民主社會的層面上都滿奇怪的。
林于玄強調，很多反對方認為18歲青年不具足夠思考能力，或者不願讓年紀更輕的民眾來改變選舉結果，「但20歲以上的人參與選舉也必須面對同樣的問題，我不認為這是特殊化18歲公民的理由。」