尬iPhone！SONY合手小旗艦 9/16預購 早鳥送2千禮券
iPhone 14系列取消了mini系列的小螢幕手機，但Sony則是持續經營小螢幕手機，日前剛發表最新合手旗艦機Xperia 5 IV，維持6.1吋的合手尺寸，且全新升級三鏡頭皆支援「即時眼部追蹤對焦」及「即時物件追蹤對焦」功能，並加入Videography Pro功能，售價29990元，今(14)日宣布早鳥預購，直接對尬iPhone 14開賣日，9/16早上10點起跑至9/25，至指定通路預購即可獲得2,000元等值好禮。
Sony持續走自己的路，推出合手型的Xperia 5 IV旗艦手機，在影音和遊戲體驗升級支援錄製4K HDR 120fps高幀率電影感錄影以及即時直播功能，導入Music Pro行動錄音室、遊戲增強器全新增加遊戲直播功能，Xperia 5 IV更為Xperia 5系列首次加入無線充電及無線反向充電功能，5,000mAh電量搭配6.1吋機身尺寸。
Xperia 5 IV搭載6.1吋21:9 FHD+ HDR OLED螢幕，螢幕亮度提升50%整合Xperia旗艦機種多項功能，但機身設計更加合手好握，全新三鏡頭均配備120fps高速讀取感光元件，可拍攝4K 120fps高幀率電影感錄影，並均支援「即時眼部追蹤對焦」及「即時物件追蹤對焦」，自拍鏡頭亦升級1200萬畫素並搭載全新感光元件，全新加入的Videography Pro可將影像內容直接即時直播至影音平台，對於熱衷遊戲分享的玩家來說相當方便。
9/16~9/25早鳥預購期間，到指定通路預購可獲得2,000元郵政禮券；至Sony 直營店或Sony台灣官方購物網站搶先預購Xperia 5 IV，可獲得2,000元全聯禮券加碼再送1,000元配件購物金。至地標網通、傑昇通信等實體通路預購Xperia 5 IV，則可獲得價值2,000元等值配件購物組及優惠好禮，9/28到貨開賣。