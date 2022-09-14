駁盧秀燕「中央吃台中立委夠夠」　蔡其昌：馬英九修的法

我是廣告 請繼續往下閱讀
當時顏家誤判情勢選擇冷處理，被打得連連敗退，名下招待所和莊園，落得拆的拆、賣的賣，顏寬恒父親顏清標宣佈不再參與政治。年底地方大選，民進黨延續此氣勢，透過網路、政論節目和議會質詢，強攻盧秀燕任內沒建設；國民黨則採守勢，質疑中央刻意卡盧。
隨著選戰進入倒數70幾天，盧秀燕開始轉守為攻，這幾日配合藍營議員質詢，讓她把話「說清楚」。今（14日）上午國民黨議員李中質詢，指為了不讓中央「逢藍必反」，捷運藍線乾脆改名「綠二線」算了！盧秀燕秒回：「只要能過，改成深綠線，我也沒意見。」酸度爆表。
下午民進黨議員林德宇高分貝砲轟，18個月來中央與台中市交通局4度公文往返，中捷藍線仍原地踏步，交通局沒用心修訂中央要求的變更場站等規劃案。交通局長葉昭甫罕見硬起來，大聲回嗆：「中央18個月來未召開一次正式委員會，只停留在內部審查，才害中捷至今無法推動！」
緊接著國民黨議員李榮鴻質詢，指責台中交通建設停滯就是「中央卡關」害的！盧秀燕立即接球，指台中市中捷藍線、鐵路雙軌高架的主要問題有兩個：「除了中央卡關，還有台中立委沒力！｣
台中的8席立委目前是6綠2藍，盧秀燕說：「向來都是中央補助地方，沒聽過地方要幫中央蓋東西的！｣ 當年她當立委，與楊瓊瓔、江啟臣爭取鐵路從豐原到台中大慶站高架化，工程總經費約360億元。
她繼續開酸：「當年我們沒人當院長、副院長，3個立委的選區鐵路高架，中央全部買單，不花地方花一毛錢。」但「現在竟然有人在吵，台中應該要出錢幫中央做台鐵高架！行政院可能『吃台中立委夠夠』，我認為台中這些立委應該要跟中央抗議！｣
對於中捷藍線卡關3年多，盧秀燕說，她一直不想說「某一個機關卡台中市政府」，但一個機關的內部幕僚，可以在內部審查就將中捷藍線案一擱再擱，18個月不必送外部委員會審查，比外部委員會還大，「為什麼一個機關可以內部作業到這地步？不是卡台中市是在卡什麼？這實在對不起我們台中市民，我們一年繳1700億的所得稅！」
得知盧秀燕的說法，對手蔡其昌不客氣回嗆：「當年就是馬政府修法要求地方配合款的！」
蔡其昌指出，陳水扁執政時期，未嚴格限定鐵路高架化建設一定要有地方負擔，所以中央能全額補助經費，當年的台中跟屏東都是由中央全額補助。但馬英九執政後，2012年明文規定中央補助上限，要求地方政府須負擔部份經費，當時盧秀燕擔任立委，也未見盧秀燕表態反對，現在卻又謊話連篇要把責任推給中央，企圖製造中央卡盧的假象。
蔡其昌說，馬政府修法至今，民進黨執政的桃園、國民黨執政的嘉義市跟宜蘭縣都出地方配合款，「為何偏偏盧市長不行？難道盧市長跟中央的對抗，比台中的建設更重要嗎？」
蔡其昌批評盧秀燕，不願面對重要建設推動不力、停滯延宕的事實，遇到重大事件永遠只會說「謝謝」、把身為市長該負的責任通通推給中央處理。對於捷運藍線和海線鐵路雙軌高架的爭議，他願意與盧秀燕公開辯論。