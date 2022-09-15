iPhone 14帶旺台灣手機供應鏈？分析師：有難度

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華爾街日報也分析，蘋果近幾年執著於「高階機種」，像是iPhone 14 Pro、AirPods Pro等，原因在於是這類高階產品已成為蘋果提升利潤率的主要推手，這次甚至取消mini機型，並增加Plus機型，使iPhone系列整體平均價格提高約3%，可以看出蘋果想提高手機獲利的企圖心。外媒Business Insider報導分析師Dan Ives的研究報告也指出，多數果粉願意接受高階機種，且抱有期待，在iPhone 14系列手機的訂單當中，有8至9成的人都是想買Pro機種，「對蘋果的股價來說是一個好兆頭。」
就台灣官網的銷售觀察，iPhone 14 Pro跟iPhone 14 Pro Max取貨時間需7至8周，顯示國內市場在兩種機型上買氣同樣旺。台經院產經資料庫資深分析師邱昰芳表示，這幾年蘋果iPhone的銷售在台灣手機市場名列前茅，甚至扮演領導的角色。
她說，手機市場目前處在較為飽和的狀態，發展上面臨瓶頸，因此短期內，國內手機市場的規模，無法產生比較大的成長動能，呈大致上持平，甚至是微幅下滑的狀態，不過蘋果仍然保持穩定的市佔率，以每年銷售表現來看，仍優於其他品牌。
工研院產科國際所經理董鍾明也提到，從供應鏈角度來說，現在手機市場分佈可分成美系、韓系、陸系等3種派別，台灣的美系手機品牌供應鏈佔比較高，目前其供應連也相較其他兩者穩定，此次蘋果推出iPhone 14系列手機出貨量達9千萬，對台灣的整體手機供應鏈上算是好消息。
然而，這樣的好消息是否真能帶旺台灣手機供應鏈？資深分析師謝晨彥認為，「有辦法帶旺部分，但沒有辦法帶旺整體」，畢竟目前全球手機只有iPhone維持在一個熱度，「而且是維持，並不是增長！」其他品牌像是Androide、小米，營收大約衰退20%左右，「等於是蘋果沒有掉，但也沒有把其他品牌衰退的部份補上」，因此他認為，此次蘋果發表會推新機要讓台灣整體手機供應鏈皆受惠，其實是有難度的。
秋季發表會後，大盤基本面不錯的蘋果概念股表現相對強勁，若以最近一週的表現來看，Type C大廠嘉澤、散熱模組雙鴻、軟板供應商台郡、PCB臻鼎等相關類股皆有受惠，不過，此次並未如同過去，相關類股皆雨露均霑，謝晨彥解釋，主要原因在於，台灣的蘋概股廠商，並非僅以蘋果產品為生，許多廠商已大幅度分散供應鏈的分佈，因此無論是生產、銷售，還是庫存問題、股價表現等，仍然會受到其他消費性電子影響。