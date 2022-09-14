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習近平終於出國了！睽違近3年外訪　抵哈薩克由總統接機

▲中國國家主席習近平疫後首次出訪，下午飛抵哈薩克。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家主席習近平疫後首次出訪，下午飛抵哈薩克。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-09-14 19:39:37

中國國家主席習近平自新冠疫情爆發從未離開中國拜訪，直到今（14）下午順利飛抵哈薩克首都努爾蘇丹，並由哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）親自接機，開啟他睽違2年8個月的出訪行程。

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根據中國官媒報導，習近平今日正式展開中亞行，預計訪問哈薩克、烏茲別克與參加「上海合作組織」（SCO）峰會。今早習近平專機從中國啟程，陪同的出訪的包含中共中央政治局委員、中央書記處書記、中央辦公廳主任丁薛祥，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，國務委員兼外交部部長王毅，全國政協副主席、國家發展和改革委員會主任何立峰等人。

▲中國國家主席習近平疫後首次出訪，下午飛抵哈薩克。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家主席習近平暌違近3年的出外拜訪，首站選擇中亞國家哈薩克。（圖／美聯社／達志影像）
下午抵達哈薩克後，會先參與總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）舉行的歡迎儀式，並召開會議討論加強哈中全面戰略夥伴關係的前景，預計雙方談判結束時會簽署雙邊文件。

哈薩克作為中國近年地緣政治經營的重點，2013年時習近平就是在哈薩克首都第一次向世界宣布「一帶一路」倡議。出訪前夕習近平更在哈薩克傳媒發表署名文章，表示願意與哈薩克深化長期關係，破解安全治理難題；而哈薩克本身的化石燃料資源、通往歐洲陸路運輸的關鍵位置，更是使其成為中國地緣佈局中所不可或缺的一環。

▲中國國家主席習近平疫後首次出訪，下午飛抵哈薩克。（圖／美聯社／達志影像）
▲習近平抵達後，哈薩克總統親自接機。（圖／美聯社／達志影像）
不過外媒更加關注的是，習近平這趟出訪也傳出有意藉參加峰會的時機，在烏茲別克和俄羅斯總統蒲亭會面。克里姆林宮先前便透露，習近平與蒲亭會談內容將涉及烏克蘭與台灣問題，在如今的地緣政治局勢下，兩人會更更別具特殊意義。
 

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