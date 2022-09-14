在防賊？哈利沒見到女王還被禁一起吃飯 原因就在「她」
英國女王伊莉莎白二世8日與世長辭，不過她生前頗為疼愛的哈利王子雖然人就在歐洲，卻未能見到女王的最後一面。近來還有媒體爆料，哈利當晚被禁止和父親、英國國王查爾斯三世（King Charles III）以及哥哥威廉王子同桌用餐。有消息指出，這是因為王室擔心哈利可能會將談話內容洩露給梅根，甚至公諸於世。
根據《太陽報》報導，白金漢宮在當地時間8日晚上6時30分左右宣布女王逝世的消息，聞訊後從倫敦出發的威廉等人搭乘皇家空軍專機趕往蘇格蘭，但當時同樣在倫敦的哈利卻未獲邀登機，一直到晚上7時52分左右他才獨自抵達巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle），來不及見女王最後一面。
有消息人士稱，女王去世後幾個小時，哈利就被告知不得與查爾斯和卡蜜拉以及威廉共餐，反而被安排與王叔安德魯、愛德華等人同桌吃飯。消息人士表示，原因是因為英國王室認為哈利「不可信任」，尤其他與妻子梅根即將要出書爆料王室秘辛，擔心在共餐時牽涉到王位繼承的許多事情要討論，若哈利得知後跟梅根說，梅根很可能會趁著打輸蝕，在各大電視節目爆料，「他們怎麼知道他不會寫出來？」因此認為，還是把哈利排除在外比較安全。