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限5天！7-11乾麵王買1送1　全家雞白湯麵、珍珠紅茶半價

▲7-11祭出氣泡水、乾麵王買一送一；全家則有雞白湯麵、仙女珍珠紅茶也是買一送一。（圖／記者黃韻文攝）
▲7-11祭出氣泡水、乾麵王買一送一；全家則有雞白湯麵、仙女珍珠紅茶也是買一送一。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文/綜合報導

2022-09-15 07:15:002022-09-15 07:48:43

超商本周限定優惠更新！7-11明（16）日起限時5天開跑，本周共推出9款商品促銷，其中多達3品折幅都是半價，Cheers氣泡水、舒跑S補給飲料、乾麵王麻辣燙乾麵都是買一送一，換算下來，氣泡水平均15元、麻辣燙乾麵平均24元，都是值得入手的高CP值商品，網友也大推「(氣泡水)斷食期間好朋友」、「麻辣燙好吃」。

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▲7-11優惠限9月16日至9月20日，部份商品需刷特定條碼才有特價。（圖／業者提供）
▲7-11優惠限9月16日至9月20日，部份商品需刷特定條碼才有特價。（圖／業者提供）
此外，只限時3天登場的「超值五六日」，9月16日至9月18日在7-11門市開放購買，「超值五六日」僅一款買1送1商品，且和限時5天活動品項相同，都是乾麵王麻辣燙乾麵，亮點商品較少。其他折扣較低只有泰國MIX脆脆條平均25元、約 6.3折；以及Asahi生啤酒買2送1，相當於啤酒6.7折。

▲「超值五六日」自9月16日至9月18日在7-11門市開放購買。（圖／業者提供）
▲「超值五六日」自9月16日至9月18日在7-11門市開放購買。（圖／業者提供）
全家會員限定優惠至9月18日前，本周共5款商品買一送一，包括壁虎造型軟糖、雀巢可可脆片穀物棒及3款保健食品都是半價。此外，義美酸梅湯6.7折平均20元，以及酒精濃度達7%的KIRIN檸檬沙瓦買2送1，也是6.7折。雖然辛拉麵買一送一成絕響，不過辛炒麵買2送1，平均單包37元，吃過的網友評價反應都不錯。

▲全家9月14日至9月18日推出會員限定優惠。（圖／業者提供）
▲全家9月14日至9月18日推出會員限定優惠。（圖／業者提供）
每周末限時三天登場的「康康5」優惠，本周共5款商品下殺5折，和7-11一樣有舒跑S運動補給飲料半價之外，另有雙響泡雞白湯麵（35元）、仙女珍珠紅茶（55元）、森永牛奶糖雪糕（38元）、優雅食饗米條餅（39元）都是買一送一；啤酒類祭出Bar霸12件295元，平均單罐25元。

▲全家超商自9月16日至9月18日加碼「康康5」。（圖／業者提供）
▲全家超商自9月16日至9月18日加碼「康康5」。（圖／業者提供）
萊爾富即起至9月18日祭出限定商品促銷，本周優惠品項都是買2件以上才有折扣，最划算的就是可口可樂纖維+（35元）、模範生點心餅大包（39元）皆買2送2；其他亮點則有Airwaves指定口香糖任2件59元、還有樹頂100%純果汁2件30元。

▲萊爾富本周優惠品項都是買2件以上才有折扣。（圖／業者提供、記者整理）
▲萊爾富本周優惠品項都是買2件以上才有折扣。（圖／業者提供、記者整理）
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