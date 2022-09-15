限5天！7-11乾麵王買1送1 全家雞白湯麵、珍珠紅茶半價
超商本周限定優惠更新！7-11明（16）日起限時5天開跑，本周共推出9款商品促銷，其中多達3品折幅都是半價，Cheers氣泡水、舒跑S補給飲料、乾麵王麻辣燙乾麵都是買一送一，換算下來，氣泡水平均15元、麻辣燙乾麵平均24元，都是值得入手的高CP值商品，網友也大推「(氣泡水)斷食期間好朋友」、「麻辣燙好吃」。
此外，只限時3天登場的「超值五六日」，9月16日至9月18日在7-11門市開放購買，「超值五六日」僅一款買1送1商品，且和限時5天活動品項相同，都是乾麵王麻辣燙乾麵，亮點商品較少。其他折扣較低只有泰國MIX脆脆條平均25元、約 6.3折；以及Asahi生啤酒買2送1，相當於啤酒6.7折。
全家會員限定優惠至9月18日前，本周共5款商品買一送一，包括壁虎造型軟糖、雀巢可可脆片穀物棒及3款保健食品都是半價。此外，義美酸梅湯6.7折平均20元，以及酒精濃度達7%的KIRIN檸檬沙瓦買2送1，也是6.7折。雖然辛拉麵買一送一成絕響，不過辛炒麵買2送1，平均單包37元，吃過的網友評價反應都不錯。
每周末限時三天登場的「康康5」優惠，本周共5款商品下殺5折，和7-11一樣有舒跑S運動補給飲料半價之外，另有雙響泡雞白湯麵（35元）、仙女珍珠紅茶（55元）、森永牛奶糖雪糕（38元）、優雅食饗米條餅（39元）都是買一送一；啤酒類祭出Bar霸12件295元，平均單罐25元。
萊爾富即起至9月18日祭出限定商品促銷，本周優惠品項都是買2件以上才有折扣，最划算的就是可口可樂纖維+（35元）、模範生點心餅大包（39元）皆買2送2；其他亮點則有Airwaves指定口香糖任2件59元、還有樹頂100%純果汁2件30元。