女王靈柩抵白金漢宮！王室全員團聚 梅根煙燻濃妝又挨罵
英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於英國時間8日安詳離世，全英國上下舉國哀悼，其國葬儀式將於19日舉行，各國政要元首也預計將飛往倫敦悼念。女王靈柩當地時間13日也從蘇格蘭愛丁堡搭乘皇家專機「回家」，由國家靈車隊載回倫敦白金漢宮，現場王室成員們到齊迎接女王歸來，但哈利王子的妻子梅根卻又因為「煙燻濃妝」在推特上再度引發爭議。
女王伊莉莎白二世在蘇格蘭逝世，靈柩先在愛丁堡停放兩日供蘇格蘭人民哀悼，接著由倫敦皇家空軍接送，於當地時間13日降落諾霍特（Northolt）空軍基地，再由靈車載回白金漢宮，供王室家族成員悼念。當晚倫敦下著陰雨，當女王靈柩抵達時，成千上萬民眾沿途聚集並將傘放下以表敬意，不少民眾擦拭眼淚迎接敬愛的女王回家。
白金漢宮當中，王室成員包含查爾斯國王、王后卡蜜拉、威廉王儲、凱特王妃，哈利王子及其妻子梅根皆等待著女王歸來，有媒體從窗外捕捉到查爾斯國王、哈利王子和梅根罕見的同框畫面，畫面中可以發現哈利與梅根默默牽著手，走在國王後面。不過有眼尖網友發現，明明是王室成員終於接回女王靈柩的重要場合，梅根的妝容卻是「煙燻濃妝」，被認為不適合守靈而遭到非議。
據了解，女王靈柩今晚將在白金漢宮過夜，當地時間14日下午2時則會移往國葬舉辦地西敏寺（Westminster Abbey），停放4天供民眾瞻仰。根據白金漢宮公布消息，王室成員們皆會參與移靈遊行儀式，惟名單上並未列有梅根的名字。