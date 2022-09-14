澳洲男自稱「查爾斯私生子」！要求驗DNA：該得到幸福了
英國女王麗莎白二世日前病逝，享壽96歲，由其子查爾斯三世繼位，英國舉國哀戚，而澳洲有一名男子西蒙（Simon Charles Dorante-Day）堅稱自己是英國查爾斯國王（King Charles III）和王后卡蜜拉的私生子，多年來一直公開要求進行DNA測試，他也時常PO出自己與王室成員的對比照，在網路上遭到瘋傳。
根據《每日郵報》報導，西蒙多年來一直對外宣稱，自己是查爾斯和卡蜜拉（Camilla）的私生子，在女王去世後，還特地發文哀悼，「自從得知奶奶莉莉貝（Lilibet）過世後，就收到很多弔信的電話，謝謝所有人的關心」。
從2018年起，西蒙就積極想透過DNA測試，鑑定自己與查爾斯三世的關係；西蒙也聲稱自己在1966年4月5日生於英國朴茨茅斯，8個月大時被人收養，後來就一直定居在澳洲；他也透露「我的養祖父母都曾替女王及菲利普親王工作，他們都告訴我，我就是查爾斯和卡蜜拉的私生子。」
西蒙受訪時表示，自己比起以往，現在願意將查爾斯國王告上法庭，並進行DNA檢測，因爲「查爾斯得到他想要的，他得到王位、他的妻子還有一切，現在是我得到幸福結局的時候了」。（編輯：孫唯容）