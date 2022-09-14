台中大遠百周年慶預購開跑　看好買氣全檔業績上看39億元

台中百貨業週年慶檔期促銷戰，繼中友、廣三SOGO之後，台中大遠百也加入戰局，15日起至21日VIP預購開打。看好買氣回溫，周年慶整檔營收目標上看39億元，年成長10%。





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台中大遠百周年慶檔期，以「當我們同在一起」為主題，除祭出好康優惠外，也鎖定精名品客群消費力，館內打造成「精名品頂級殿堂」，以國際時尚、珠腕表為主軸，提升尊貴優雅；運動休閒樓層則升級為中部獨家旗艦豪華空間讓人耳目一新。





加入週年慶戰局的台中大遠百，看好疫後消費商機，大手筆砸下上億行銷經費衝刺業績。業者表示，由今年1月至8月累計營收達125億元，較去年同期成長26%，顯見消費人潮回籠，今年週年慶業績可期。





台中大遠百周年慶9月15日至21日VIP預購開打後，２２日至10月23日週年慶檔期正式開跑，總計有32天。預購同享正檔促銷加碼優惠。此外，特別打造專屬直播間和消費者分享最獨家、話題性的流行商品，期待透過線上線下人潮共伴效應，衝出超高買氣。





台中大遠百週年慶促銷不手軟，百貨服飾滿5千送5百，化妝品、內睡衣主打雙重優惠，單筆2千送2百外，９月15日至10月3日，單筆消費1萬再送200，同期國際精品單筆滿1萬送500，精品服飾指定櫃位單筆滿1萬送1千。大家電指定專櫃也是單筆1萬送1千，以鞏固客群。



