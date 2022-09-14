峮峮哪點勝過林襄？Dcard網友關鍵一番話 4千人讚到爆
職棒啦啦隊女神競爭激烈，各個甜美可愛、波濤洶湧，不僅擄獲台灣球迷的心，連海外網友都被她們青春洋溢的氣息吸引，除了峮峮登上日本雜誌，近日的熱門話題人物林襄，更受邀拍攝日本寫真，IG追蹤人數突破130萬人，高人氣後來居上贏過峮峮，不過有網友在Dcard討論，峮峮和林襄都是靠身材打開知名度，兩人的差別在哪裡，引發熱烈討論。
女大18變，拿出峮峮跟林襄的舊照比較，其實髮型一變，氣質、談吐隨年紀增長，她們都跟過往有許多不同，近期曝光度較高的林襄，人紅是非多，7年前舊照在網路討論熱烈，本人倒是冷靜看待，能侃侃而談整牙、美白牙齒、瘦身過程，心態相當健康，也不認為舊照是黑歷史。
有名網友在論壇《Dcard》以標題「峮峮跟林襄的差別」發文，表示「雖然峮峮當初也是靠奶紅的，但是也沒有像林襄這麼誇張，一直露一直炒新聞」，不過當初峮峮常常上節目表演炸裂，也會看到太膩，「但峮峮整體來說比林襄好太多了。」
有網友點出兩人雖然都靠身材走紅，峮峮給人的印象是清純、可愛，只有拍寫真書比較清涼；林襄偏向性感、裸露程度較大，最關鍵的是她曾說「希望自己胸部小一點」，不希望外界把焦點都放在身材上，卻經常做出相反的行為，讓網友認為言行不一致，這番話被4千人按攢推到熱門留言。