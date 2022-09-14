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峮峮哪點勝過林襄？Dcard網友關鍵一番話　4千人讚到爆

▲有網友好奇詢問「林襄（左圖）與峮峮的差異在哪」，吸引大批網友們討論。（圖／翻攝林襄、峮峮臉書）
▲有網友好奇詢問「林襄（左圖）與峮峮的差異在哪」，吸引大批網友們討論。（圖／翻攝林襄、峮峮臉書）

記者江芷稜/綜合報導

2022-09-14 20:50:012022-09-14 20:55:22

職棒啦啦隊女神競爭激烈，各個甜美可愛、波濤洶湧，不僅擄獲台灣球迷的心，連海外網友都被她們青春洋溢的氣息吸引，除了峮峮登上日本雜誌，近日的熱門話題人物林襄，更受邀拍攝日本寫真，IG追蹤人數突破130萬人，高人氣後來居上贏過峮峮，不過有網友在Dcard討論，峮峮和林襄都是靠身材打開知名度，兩人的差別在哪裡，引發熱烈討論。

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女大18變，拿出峮峮跟林襄的舊照比較，其實髮型一變，氣質、談吐隨年紀增長，她們都跟過往有許多不同，近期曝光度較高的林襄，人紅是非多，7年前舊照在網路討論熱烈，本人倒是冷靜看待，能侃侃而談整牙、美白牙齒、瘦身過程，心態相當健康，也不認為舊照是黑歷史。

▲林襄外型甜美。（圖／翻攝林襄IG）
▲林襄外型甜美，不靠身材也是美女一枚。（圖／翻攝林襄IG）
▲林襄歡慶25歲生日，自我打氣「我做得很好」。（圖／翻攝林襄IG）
▲林襄歡慶25歲生日，自我打氣「我做得很好」。（圖／翻攝林襄IG）
▲林襄的傲人上圍是參加綜藝節目的利器。（圖／林襄FB）
▲林襄因裸露尺度太大，遭到負面評論攻擊。（圖／林襄FB）
有名網友在論壇《Dcard》以標題「峮峮跟林襄的差別」發文，表示「雖然峮峮當初也是靠奶紅的，但是也沒有像林襄這麼誇張，一直露一直炒新聞」，不過當初峮峮常常上節目表演炸裂，也會看到太膩，「但峮峮整體來說比林襄好太多了。」

▲中信兄弟啦啦隊女神峮峮。(圖/翻攝自峮峮ig)
▲中信啦啦隊女神峮峮，以可愛甜美風取勝。(圖/翻攝自峮峮ig)
▲峮峮表示對於新戀情不會抗拒，順其自然。（圖／波麗佳音提供）
▲峮峮拍攝寫真書才會有裸露事業線的大尺度。（圖／波麗佳音提供）
有網友點出兩人雖然都靠身材走紅，峮峮給人的印象是清純、可愛，只有拍寫真書比較清涼；林襄偏向性感、裸露程度較大，最關鍵的是她曾說「希望自己胸部小一點」，不希望外界把焦點都放在身材上，卻經常做出相反的行為，讓網友認為言行不一致，這番話被4千人按攢推到熱門留言。

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