評蔣萬安新創政策　管碧玲：沒有國際觀的泛泛之論

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至於匯人才與促成交部分，管碧說，前者問題不在提供空間，隨處使用，或鼓勵國際企業設立辦公室而已，台北空間並不缺乏，缺乏的是像小巨蛋一樣，能夠形成特定聚落的空間。是包括工作環境、國際新創代表與人才聚集，形成優質與資源串連的空間，這種空間才是有效的空間，也才是目前缺乏的空間。而後者促成交，其實就是「新創採購」。新創採購是好事，但是中央其實有在做，這個做法目的是要讓新創產品有成功的紀錄，經濟部也在做。
此外國際方面，管碧玲認為蔣萬安新創政策缺乏高度，其主張「創業家任意通護照」，考慮協助新創能量到國際，目標竟然只是在國外尋找共享空間，這一點真讓大家看不懂，新創最重要的，是需要鏈結國際資金，要鏈結國際上最好的加速器來幫忙，一方面可以和中央合作，來與國際級的加速器連結，包括國際市場的網絡、國際的資金網絡與人脈的鏈結，要思考的是如何跨出去，如何出去打國際盃、世界盃。
管碧玲說，中央的做法是各部會集結起來，包括國科會、國發會、經濟部，把新創團隊帶出去，在新創展、電子展等等爭取曝光，鏈結國際的人脈、資金網絡。這部分是過去台北市府最可惜也缺席的部分，台北市府想要在新創領域獨佔鰲頭，而不願與中央合作，讓中央帶出去打國家隊的行動也不願意合作。
管碧玲認為，地方政府當然可以自己做，但是要有很強的國際事務能力，才能夠像歐洲一樣，用城市就直接走出去，歐洲很多城市用國際事務局、招商團隊等與國際鏈結的團隊，直接走向世界。甚至以單一任務（例如智慧城市）就有一個單位，去做城市外交。
管碧玲表示，強化國際事務能量、國際鏈結能量，一方面讓新創團隊走出去，一方面讓國際的新創團隊到台灣來落地，例如台灣的ICT供應鏈，就是能夠吸引國際團隊在台灣落地的領域，國際團隊來台，和台灣新創團隊一起成長。
管碧玲直指蔣萬安「創業家任意通護照」，只是要協助新創團隊出國去找分享辦公室，就是最讓人家看不懂的地方，反觀陳時中主張成立「國際事務局」，眼界與高度，從新創的角度來看，就知道是多麼的重要，「這個高度與眼界，是蔣萬安遠遠不及的地方。」