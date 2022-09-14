嘉義縣長翁章梁勇奪世新22縣市施政及交通滿意度雙料金獎

台灣世界新聞傳播協會於今 (14) 日上午公布 2022 年度「 22 縣市有感施政大調查」結果，在施政及交通狀況滿意度由嘉義縣長翁章梁勇奪雙料金獎殊榮，隨即在台大醫院國際會議中心舉行頒獎典禮。

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翁章梁領獎時致詞表示，感謝嘉義縣民的肯定，讓市府團隊更有信心、堅定的走在對的道路！自他上任後便積極與縣府團隊左手抓發展，右手改善鄉親生活品質；透過「村里大調查」查訪各鄉鎮市村里長及社區發展協會理事長，了解縣內各村里的需求，編列年度預算落實執行；目前一共列管 7787 項村里需求，同時也已經完成超過八成，積極改善鄉親的生活。

此外，在 1920 年日本政府宣佈嘉南大圳的建設，嘉義成為台灣的糧倉， 100 年後，嘉義再度迎接最大規模的產業建設，將帶領嘉義與世界接軌，邁向下一個 100 年，讓嘉義成功轉型向前發展，讓新嘉義，變得更好。

翁章梁說，就任 3 年多以來，嘉義縣陸續爭取到幾項重大建設，共有 6 大工業區，包含嘉義科學園區、馬稠後產業園區、水上南靖產業園區、中埔公館產業園區、民雄航太園區、布袋水產加值園區。

4 大建設為農委會茶改場總場南遷嘉義、故宮南院二館、朴子屠宰場、民雄福樂安居社會住宅，另外，蔡英文總統也重大宣示無人機國家隊設在嘉義，是嘉義縣要實現的未來，「農工大縣」的發展格局和架構已形成。

▲全台縣市首長聯袂出席由台灣世界新聞傳播協會舉辦的全國縣市施政滿意度調查頒獎典禮（圖／嘉義縣政府提供）