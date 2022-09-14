嘉義縣長翁章梁勇奪世新22縣市施政及交通滿意度雙料金獎

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翁章梁領獎時致詞表示，感謝嘉義縣民的肯定，讓市府團隊更有信心、堅定的走在對的道路！自他上任後便積極與縣府團隊左手抓發展，右手改善鄉親生活品質；透過「村里大調查」查訪各鄉鎮市村里長及社區發展協會理事長，了解縣內各村里的需求，編列年度預算落實執行；目前一共列管7787項村里需求，同時也已經完成超過八成，積極改善鄉親的生活。此外，在1920年日本政府宣佈嘉南大圳的建設，嘉義成為台灣的糧倉，100年後，嘉義再度迎接最大規模的產業建設，將帶領嘉義與世界接軌，邁向下一個100年，讓嘉義成功轉型向前發展，讓新嘉義，變得更好。
翁章梁說，就任3年多以來，嘉義縣陸續爭取到幾項重大建設，共有6大工業區，包含嘉義科學園區、馬稠後產業園區、水上南靖產業園區、中埔公館產業園區、民雄航太園區、布袋水產加值園區。4大建設為農委會茶改場總場南遷嘉義、故宮南院二館、朴子屠宰場、民雄福樂安居社會住宅，另外，蔡英文總統也重大宣示無人機國家隊設在嘉義，是嘉義縣要實現的未來，「農工大縣」的發展格局和架構已形成。
翁章梁帶領縣政府團隊3年多，陸續榮獲今周刊2021「SDGs永續城市」最佳首長信任獎、天下雜誌2021年縣市長施政滿意度第3名、遠見雜誌「2022縣市長施政滿意度調查」五星縣長、縣政府團隊8大面向施政表現第一、2022智慧城市卓越貢獻獎、嘉義縣蟬聯食育力五星城市等殊榮肯定。