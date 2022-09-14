南版信義計畫區「農16」推稀有小坪數輕豪宅

高雄近年城市發展分為南、北兩大核心，北高雄以農16、美術館、和漢神巨蛋為軸心；南高雄則以亞洲新灣區為重心。其中，農16區域有近800億元多項投資案加持，可望成為蛋黃區中的蛋黃。遠雄建設看好區域發展，推出該區難得的小坪數輕豪宅「遠雄PARK 16」，吸引許多單身高薪族群、想為子女置產的族群賞屋。
遠雄房地產行銷協理楊士瑩表示，農16、美術館、漢神巨蛋、亞洲新灣區，這四大核心區域現況及未來發展願景皆有不同。其中「農16特區」備受矚目，其腹地不大，進年來土地釋出量低，還坐擁上萬坪的凹子底森林公園，同時有捷運紅線與百貨購物商圈加持，與龍華國小、明華國中等學區優勢。加上未來富邦人壽BOT案、聯上停35 BOT案及預計於年底通車的輕軌建設，整體生活機能更加提升。
楊士瑩指出，從實價登錄價格來看，農16各屋齡區間均價皆居於高雄首位，農16特區是高雄的豪宅重鎮，產品都是中大坪數，約12年的時間沒有小坪數的產品推出。「遠雄PARK 16」規劃20至40坪，1至3房產品，此小坪數規劃在農16豪宅區中非常稀有。遠雄PARK 16每坪開價52萬元到62萬元，總銷34億元。目前在潛銷期間的實登平均成交價約每坪48萬元。
遠雄房地產總監連冠杰指出，據統計我國的家戶人口越來越少，許多單身貴族或頂克族，對居住的要求並不需要太大的坪數，而是傾向適當合宜的空間及周邊生活機能的便利性。「遠雄PARK 16」小坪數輕豪宅的規劃，讓想要進駐的單身貴族、新婚夫婦等，也能輕鬆入主，得以享有農16特區的高品質生活環境。