嘉義縣政府組團前往越南參展 力推國慶焰火在嘉義

嘉義縣政府為提前部署邊境解封後旅遊商機，特與交通部觀光局及 22 家台灣業者組成 35 人團，參加越南胡志明市舉辦的國際旅展（ ITE HCMC ），全力推廣「 2022 國慶焰火在嘉義」以及最美的山、海、平原景色，誠邀越南旅客重溫台灣好味道。

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嘉義縣長翁章梁表示，目前國外已逐步開放國際旅客，嘉義縣早一步先行籌備國際宣傳，藉由預先規劃搶得宣傳先機。這次感謝駐越南台北經濟文化代表處大使石瑞琦、交通部觀光局國際組組長黃勢芳、駐胡志明市辦事處主任周欣毅、越南台商總會長簡智明以及惠康旅行社的大力襄助，把嘉義的好山好水及雙十國慶帶到越南，也非常榮幸於這次旅展前舉辦的台灣觀光推廣暨業者交易會，向越南旅遊業者介紹 10 月即將到來的國慶焰火以及嘉義縣知名景點、特色及文化，期望在越南的台商朋友也能把握機會回來欣賞一年一度的焰火晚會。

翁章梁指出，嘉義縣對於吸引國際觀光客是有策略、有計劃，在其他縣市尚未啟動海外宣傳時，嘉義縣為全台唯一縣市參加越南旅展，該旅展為越南湄公河下游地區最大國際旅展，藉由國際旅展規劃佈局，除了宣傳觀光，更期望國慶焰火大議題可以創造首波疫後海外遊客。

惠康旅行社總經理康維民進一步指出，這次受到嘉義縣政府委託出國參展，除了到胡志明市國際旅展（ ITE HCMC ）參展宣傳，更大的重點任務是向越南當地最主要的 40 家出境旅行社推廣嘉縣旅遊觀光，與當地的旅行業龍頭接洽、媒合，為未來的國境開放預作準備，提前讓越南業者了解嘉義觀光現況，有助未來遊程包裝與結合。

▲嘉義縣政府是全台唯一縣市參加越南胡志明市的旅展，力推觀光及國慶焰火（圖／嘉義縣政府提供）