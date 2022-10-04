我是首投族／家裡少聊政治 女大生一查才知3人戰雲林
年底縣市長選舉即將來臨，年輕「首投族」的投票取向也將左右結果。設籍雲林的首投族、現年21歲的大學生林安君表示，自己沒有太強烈的政黨傾向，原先以為雲林縣長選舉只有拚連任的現任縣長張麗善、民進黨在地立委劉建國等2人要參選，但經查詢後才發現還有第3位參選人；她指出，張麗善任內試圖推動產業轉型等，劉建國則努力營造親民形象，若要投票，會以對候選人本身的印象為主。
對於成為首投族，林安君說，自己沒有特別的感覺，「就是年紀到了」，父母親一個偏藍、一個偏綠，在家裡時很少聊到政治話題。她也表示，自己其實沒有太強烈的政黨傾向，若要投票，還是以對候選人本身的印象為主。
談及戶籍地雲林縣長選舉，林安君坦言，原本只知道張麗善要拚連任、民進黨派出劉建國參選，但經查詢後才發現有第3位參選人林佳瑜。
林安君說，她知道張麗善來自雲林政治世家，任內試圖推動產業轉型及觀光，而劉建國也很努力營造親民形象，對於林佳瑜則沒有印象。
另外，談到18歲公民權修憲複決，林安君表示，她是贊成的。18歲已接近高中畢業，大多數人的認知觀念已經差不多成形，能夠擁有思考判斷的能力；且《刑法》和《民法》都已經改為將18歲視為成年人，公投也允許18歲就可以投票，卻唯獨不能夠參與選舉投票不太合理。