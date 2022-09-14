「甲方」農委會未同意 何元楷：「乙方」張善政不得公布
國民黨桃園市長參選人張善政捲抄襲爭議，當年該研究計畫合約與農委會是否簽有保密條款引發多方熱議。張善政競選辦公室發言人何元楷今（14）日表示，宏碁當年跟農委會所簽的合約條款中的第十條之一，明訂為「保密條款」，其中全文為「計畫主持人及計畫參與人員均嚴守契約應保密事項，未經甲方同意，乙方不得將契約內容、執行情形及研發成果公開或洩漏於本契約關係人以外之人員」，白紙黑字清楚寫著必須嚴守保密事項，而農委會還要選擇繼續沈淪，甘願作為執政黨的政治打手嗎？
何元楷指出，原本農委會主委陳吉仲不只一次表示沒有跟宏碁簽訂保密條款，如今內容被揭露，白紙黑字確確實實有「保密條款」，鐵證當前，之前頻頻發言的陳主委卻突然神隱，把壓力丟給農委會發言人，然後改口說此契約非「終生」保密，農委會的說詞前後矛盾，讓人匪夷所思，甚至彷彿陷入無限迴旋，以「農委會於兩週前即已依法提供給索取資料的立委，顯示農委會檢視相關計畫已無保密之必要性」來回應外界。
「試問身為『甲方』的農委會，本就擁有可公開的權利，這跟『乙方』不能違背保密條款、不能公開內容，有何關係？這是什麼神邏輯？」何元楷強調，外界要求的是請農委會主委陳吉仲出面說清楚，請農委會公開表達並行文給宏碁，闡明「沒有保密協定的問題」，現在更需要陳吉仲解釋為何農委會的說詞前後矛盾不一。
何元楷說，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬先前說「保密條款是張善政自創」，現在證實這項保密條款真的存在，雖然不確定鄭運鵬是故意裝傻，還是真的身為立委卻搞不清楚法律責任，只為了打善政而打善政，只為了選舉而不擇手段的抹黑，但可以確定的是，對於民進黨粗糙的選舉手法，桃園市民都看得很清楚。