廢國文必修課？台大6校長候選人說法一次看

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今晚間台大學生會與研究生協會舉行「校長候選人座談會」，除讓候選人分享治校理念，也開放現場學生提問。許多學生期待台大國文必修課程進行調整，讓學生有更多自由選課空間，針對廢除國文必修議題，李百祺回應，包含雙語化等問題或是推動多語言學習時，實務面上師資問題應該要克服，也許可與友校聯合，郭大維也認為，目前修課內容、科目都是過去一直流傳下來，會很需要大家溝通，需要特別思考師資問題。
陳文章指出，國文必修應該與通識一起檢討，「因為每個學院對於國文需求是不一樣的」，例如工學院希望能學習寫作方法撰寫文章與論文、文學院對詩詞或文學深度有幫助，因此要針對各學院需求不同有所切割。
「語文的議題到底重不重要？」黃瑞仁提到，社會上有50多歲的人在學習老子、莊子、紅樓夢等課程，美國也有教授運用東方思維跟西方管理學思維進行系統性思考，成為獨門學問，因此有文史哲藝背景，可以讓不同專長的人有人文素養，「所以在我心目中，我認為人文素養是我們台大的學生，必備的、跟其他的不一樣，他並不是只有專精在他的領域裡面」，應該要檢討的是課程提供者是否符合學生需求。
楊志新認為，國文是否必修，應從高中是否已經學夠國文探討，從小對國文已經有相當好認識，但聯考時許多科系不採納國文，必須檢視國文是否被忽略。楊也解釋，國文一方面是語言工具，另一方面也是文學，可以發展不同學問方向，因此要切割認識，當語言成為工具，包含英文、日文等學好，可以拓展國際，所以對於國文是否必修「實在是需要檢討，基本上我是覺得可以拿掉！」
葉丙成則坦言，若作為校長喊出刪除國文必修，「這件事情是很難成功的」，更反問若是刪除國文必修課，「那老師的工作權怎麼辦？」，因此若要務實改革，要回到問題本質思考如何解決，在能夠保障教師工作權情況下，如何讓課程更符合學生需求，也或許可以連結通識課程不足問題，將國文必修轉為通識課讓學生選擇。