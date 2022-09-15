超逼真巴黎聖母院！用「10元原子筆」畫的 網封台版崔雄
高手在民間！會畫畫不稀奇，但如果從小沒學過繪畫，卻能用10塊錢原子筆畫出有如印刷作品的「巴黎聖母院」，果真讓眾人看得嘖嘖稱奇。網友Swalk在Dcard社群分享數張素描創作，全是用10元原子筆畫出來，短短一天時間就吸引近5千人按讚，讓網友驚嘆：「你是影印機吧」、「筆有極限，你沒有」，更被封為是台版崔雄。
網友Swalk以「這是我的10塊錢原子筆作品」為題，在Dcard貼出數張素描作品，內文寫道：「這些是我的原子筆作品，每次都在挑戰這支筆的極限在哪」。無論是細緻如電腦列印般的「巴黎聖母院」，或是超逼真、栩栩如生的恐龍、鯊魚或游隼，都讓人難以相信這些曠世巨作，單靠10元原子筆就能畫出來，該則貼文短短一天便登上熱門，吸引近5千人朝聖。
Swalk在個人IG限動分享創作過程，紀錄一切從零開始到最後，靠的正是賣場就能買到的10元原子筆，頂多是畫建築物時，還會搭配長尺和圓規，否則其他點線面全靠一支原子筆，一筆一劃層層堆疊出來，Swalk分享創作過程中一度「畫到想死、畫到眼睛瞎掉」，花費許多時間才能完成一副作品。
10塊錢原子筆作品吸引大批網友朝聖，火速引起眾人熱議：「你的畫比我的五官還端正」、「同樣的原子筆為什麼你的比較厲害」、「看看人家的筆被用的有多精彩，我還在小雞吃米圖」、「畫畫技巧比我的腰間盤還突出」、「一樣的媽媽10塊，不一樣的才華」。