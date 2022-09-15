獨／他用「10元原子筆」畫出聖母院！無師自通驚人原因曝

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大三的某堂通識課，老師採取開放式學程，要大家畫出「對自己影響最大的老師」，個性一向不是循規蹈矩的Swalk，便調皮的照著卡通畫了一隻米白色河豚「泡芙阿姨」，正是《海綿寶寶》學開船的駕訓班教練，沒想到畫畫技巧獲得同學大力讚賞，Swalk這才意外發現，當自己看著一張圖時，可以準確的拿捏點與線條的對應關係，很快抓到輪廓投影到紙上，過去從來不畫畫的他，就此意外習得新技能。
Swalk謙虛的說，起初自己就像高級版的抄作業，「我沒辦法憑空畫出一個東西，但要有一個實景，就可以畫個很像。」後來受到國內藝術家artist.how的啟發，在臨摹學習與請益之下，逐漸開拓出屬於自己的圓珠筆素描作品（Ballpoint Sketching）。
他在Dcard分享了幾幅驚豔眾人的作品，其中最驚人的當屬「巴黎聖母院」，以及栩栩如生的恐龍及動物創作。Swalk透露，由於每天都是白天唸書、下課去當家教打工，回到家才會從防潮箱拿出畫作，在睡前畫兩個小時，因此「巴黎聖母院」斷斷續續花了四個多月才畫完。至於一般動物臨摹，由於每天能投入的時間不多，也得花上兩三個星期。
對於創作專用的工具，他也毫不藏私直言：「試過很多支，最好用的就是10元那支」，如果真要論品牌，便是所有賣場都能買到的O.B. 原子筆。他打趣說，比起油畫顏料一罐就要400、500元，原子筆如果一次買10支、一支才8塊錢。而且不像眾人所想一幅作品要畫乾好幾支筆，就連最耗工的「巴黎聖母院」，也只用掉五分之一的原子筆墨水，創作至今已畫了好幾幅，才用掉兩支原子筆，連他自己都忍不住讚嘆，「原子筆CP值有夠高」
不過10塊錢原子筆究竟怎麼畫出深淺粗細，創造出如此另人驚豔的作品，是眾人最百思不得其解的地方。Swalk解釋，原子筆的筆尖是一個鋼珠球，當筆尖跟紙張接觸的最小面積，就能畫出比髮絲還細的筆跡，「如果打一排出來，就會變淡黑色，疊好幾層就能畫出陰影感。」
若將Swalk的作品翻過來看，會發現背面相當平整、毫無突起，顯示下筆力道必須非常輕盈，也因此需要極大耐性，Swalk笑說，連他自己也常常畫到煩、把畫簿扔到一旁。這次貼出作品只是想和喜歡的同好交流，未來還是打算朝電機工程的領域發展。