烏軍反攻伊久姆成功！UN秘書長、德總理嘆：和平仍遠
烏克蘭軍隊近日在烏國東北地區頻頻發動反攻，擊退俄羅斯軍隊，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）聲稱，烏軍已奪回約8000平方公里的失土，大多位在哈爾科夫州（Kharkiv Oblast），包含重要大城市伊久姆（Izyum）。然而，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）都憂心，儘管烏軍捷報頻傳，但現在就斷言和平即將到來，仍然言之過早，蕭茲更直指，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）至今仍認為入侵烏克蘭是正確的決定。
綜合外媒報導，澤倫斯基14日造訪伊久姆市，這是基輔當局最近從俄軍手中收復的最大城市之一，當地重新飄揚著藍黃色的烏克蘭國旗，澤倫斯基不只親赴當地參加升旗儀式和唱國歌，並在事後發聲明表示，除了伊久姆，烏克蘭國旗也將飄揚在烏國的每座城市與村莊，烏軍的行動方向只有1個，就是基輔將取得最後的勝利。
只不過，烏軍看似勢如破竹，可聯合國秘書長古特雷斯14日指出，雖然他已經與俄國總統蒲亭通話，討論了從黑海港口出口烏克蘭穀物、扎波羅熱核電廠等事宜，但在他看來，俄烏之間距離和平仍然很遙遠。
古特雷斯並警告，有關戰爭會迅速結束的想法過於天真，坦言：「我對此沒有幻想，目前達成和平協議的可能性仍微乎其微，即使是停火也看不到。」
德國總理蕭茲也表示，儘管他與蒲亭13日已通過電話，但後者至今都沒有改變對侵烏戰爭的立場：「可悲的是，我無法告訴你們，發動這場戰爭是個錯誤的印象已經生成...亦沒有跡象表明（蒲亭）正表現出新的態度。」