疫後反彈創新高！97%上班族想創業、預期月收9萬元

根據yes123求職網調查發現，有高達97.1%的青年勞工表示，曾經有過創業夢想，其中58.2%透露，是在進入職場前就有創業夢，等於求學時期萌發念頭。對於青年創業動機，在可複選狀況下，主要有做自己有興趣的事(62.4%)、自己決定工作時間(58.2%)、台灣的薪資水準不合理(44.6%)，以及想證明自己的能力(33.1%)、覺得上班族生活苦悶(30.3%)等。
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假如想籌措創業資金，在可複選狀況下，主要的管道又會有個人存款(72.7%)、向銀行貸款(60.2%)、向父母或親友借錢(41.8%)，以及網路集資(33.5%)、變賣財產(19.2%)、打零工兼差賺外快(14.6%)等。調查結果顯示，有創業夢想的上班族預估，總資金平均需要準備92.6萬元；而且有61.2%選擇獨資，也有38.8%選擇合夥方式。
一旦投入這麼多錢來創業，對於有創業夢的勞工來說，平均期盼靠著創業，每個月能獲利9萬元。yes123求職網發言人楊宗斌指出，除了金援的多寡外，還有如何運用」，恐怕更成為創業勝敗的重要關鍵，一般來說，評估創業的所有開銷，除了考量大環境的景氣變數外，還要考慮到軟硬體設備、租金、水電費，以及人事與原料等成本，大致上可分成「開辦費用」、「營運週轉金」，還有「準備金」三大部分。
楊宗斌建議，創業認賠退場並不代表全盤皆輸，畢竟「留得青山在，不怕沒柴燒」，或許換個角度想，一方面自己得到失敗的經驗，另一方面保留部分資金，未來仍有機會東山再起，重返創業市場，不必太過執著於眼前收攤的結果，設立停損點更為重要。