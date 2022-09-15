黃嘉千遭家暴？夏克立不忍了 分享「被誣告教戰手則」
黃嘉千12日緊牽著律師賴芳玉，為離婚官司現身士林地院家事法庭，對於媒體提問僅簡短表示「謝謝關心」，人在加拿大的夏克立則是委託律師梁維珊到庭，沒有任何表態，事隔2天，他在社群平台發文，看似首度回應家暴傳聞。
夏克立昨（14日）下午在臉書分享一支影片，內容提到，男性在離婚官司中被誣告是對造常用的訴訟策略，其中被女性控訴施暴，男性通常都會被認為有罪，現今的法律在這方面對男性相當不利，因此，男性可以採取一些措施，將被女性誣告受到的損害降到最低，夏克立在配文寫下：「This one is really spot on. （這真的一點都沒錯）」
夏克立先前被週刊爆出在加拿大、台灣都曾對黃嘉千家暴，男方甚至拿枕頭當武器，黃嘉千深感生命受到威脅，才決心離婚，報導還指出，黃嘉千報警說脖子有紅色抓痕，但到醫院驗傷被判定「無明顯外傷」，不過夏克立對此都沒有回應，反倒是女友人看不下去，指控黃嘉千「製造家暴場景錄音」。
黃嘉千7月底出席舞台劇彩排，也是她爆出婚變後首次面對媒體，本人低調地說：「謝謝大家關心，目前已經進入司法程序，希望事件趕快落幕。」（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
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