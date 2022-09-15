習近平抵烏茲別克出席上合峰會　「撒馬爾罕宣言」將發布

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中國官媒《央視》稱，此次峰會的舉辦地撒馬爾罕為烏茲別克的第2大城，有著2700多年歷史，是古絲綢之路上的歷史名城，也曾是中國通向印度、阿拉伯和歐洲的必經之地。至於上海合作組織則是成立於2001年，創始成員國為中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克，且仍有擴充趨勢，多個國家皆表明參加意願；2021年，上合組織成員國國內生產總值總和就佔全球GDP的近1/4，比成立之初擴大了13倍多。
習近平也在抵達烏茲別克後發表書面聲明，聲稱中烏2國友誼跨越千年歷史長河，不斷煥發出勃勃生機和活力，中烏全面戰略夥伴關係發展也駛入快車道，不僅造福2國人民，也有力促進了地區和平穩定和繁榮發展，將與烏茲別克總統就加強2國合作及共同關心的國際和地區問題，深入交換意見，共同擘畫中烏關係發展藍圖，也期待出席上海合作組織撒馬爾罕峰會，與各方一道弘揚「上海精神」，加強互利合作，促進組織健康穩定發展。
中國官媒《環球時報》則刊載社論，認為目前上合組織的成員、觀察員及對話夥伴均為非西方國家，有的還正在被西方制裁，因此招致西方輿論不少異樣的眼光，被描述成是想要對抗西方集團的一種存在，尤其此次峰會又是在俄烏衝突的背景下召開，更是被一些西方媒體說成是打造「反西方陣線」，這是因為西方精英的腦子裡充斥著霸道、偏執的對抗思維，但其實上合組織是社會進化或時代進步過程中的必然。
該篇社論進一步指出，上合峰會的成員國，在政治體制、歷史文化上的差異，甚至是領土爭議和意識形態分歧，都沒有成為上合組織發展的障礙，為今天的世界探索了一條「超越冷戰思維」的道路，不針對包括西方在內的第3方，是上合組織的內在基因，任何時候都不可能成為反西方或者哪一方的組織，西方一直有人想給上合組織貼「東方北約」的標籤，只是證明了自己眼界的狹隘和想象力的貧瘠，這與上合組織所展現的寬廣與豐饒形成鮮明對比，強調：「上合組織給世界的想象空間是巨大的，撒馬爾罕峰會將成為一個新的里程碑。」