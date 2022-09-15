台積電今除息！一早平盤震盪　台股早盤同樣平盤游走

美國8月生產者物價指數（PPI）下滑，美股四大指數昨（14）日皆呈現震盪、終場收漲。台北股市今（15）日早盤還在盤下小跌30多點，但隨後在平盤上下游走。權值股台積電今日除息2.75元，影響大盤30多點左右，早盤同樣在平盤震盪。其他電子股，友達、群創漲2到5%，矽力、元太、力旺強勢漲1到2%。另外，今日網通設備族群表現亮眼，星通飆漲停，台林漲6%。
美股道瓊指數15日上漲30.12點，或0.1%，收31135.09點；那斯達克指數上漲86.1點，或0.74%，收11719.68點；標普500指數上漲13.32點，或0.34%，收3946.01點；費城半導體指數上漲29.2點，或1.14%，收2591.5點。
台北股市今日早盤開盤跌11.31點，加權股價指數以14647點開出，早盤一度跌30多點，但沒多久來到平盤上下震盪。晶圓代工龍頭、權值股台積電今日除息，早盤紅翻黑，一度來到478元，但隨後回落跌1元，來到476元附近，之後又來台到平盤以上。其他晶圓代工如聯電小漲，世界先進較為強勢漲逾1%，力積電也漲2%多。
其他電子股，如聯發科早盤小跌來到盤下614元的位置，鴻海來到平盤附近。群創與友達分別漲2.5%與4%。南亞科、和碩、大立光、緯創、國巨、旺宏漲0.6%左右。其他，矽力、元太、力旺強勢漲1到2%。今日網通設備族群表現亮眼，星通飆漲停，台林漲6%，兆赫漲3%，其他振曜、仲琦、萬泰科、中磊、訊舟、百一漲1到2%。