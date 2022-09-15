《RO仙境傳說：愛如初見》問世！下載還能爽抽 iPhone14
經過了20年的等待，由 Gravity Game Vision 發行的《RO 仙境傳說》正統續作 MMORPG《RO 仙境傳說：愛如初見》終於要在雙平台降臨，在伺服器開啟前，還找了「行走CD」林俊傑代言，官方昨（14）日宣佈，《愛如初見》已經在App Store、Google Play 商店開放預先下載，今（15）日早上10點起就會正式開服，讓玩家重拾當年的感動，官方更表示，開服後粉絲團將準備許多獎勵，包括目前正夯的 iPhone14、電競耳機等，詳細活動可以持續關注《RO 仙境傳說：愛如初見》官方粉絲團。
《RO 仙境傳說》最早再2002年8月起於韓國開始營運，隨後觸角變延伸至全球，其中也包括台灣，中間營運方一度將其更名為「新仙境傳說」，不過2016年營運權轉移回 Gravity 原廠後，又改回玩家熟悉的「仙境傳說」；遊戲中，玩家可以使用許多與北歐神話有關的用語和物品，盡情在劍與魔法的幻想世界冒險、交友，相信是當時手遊較不普及時，許多人難忘且深刻的回憶，而如今《RO 仙境傳說》已來到第20個年頭，推出續作《RO 仙境傳說：愛如初見》更讓粉絲們期待。
《RO 仙境傳說：愛如初見》預計會保留原作的許多經典玩法，並加入一些全新元素，新作推出弓箭手、服事、商人、魔法師、盜賊以及劍士等6大系列職業供玩家選擇，遊戲將在今（15）日早上10點正式開服，官方提醒，玩家可以在飛船登入頁面提前把完整資源先行下載，畫面右上角會有下載進度，提前下載，後續遊戲體驗會更順暢；此外，先前有參與封測的玩家，需事先卸載原遊戲程式後，再重新至官方提供的最新載點進行下載；遊戲也可以在PC端用模擬器遊玩。
官方指出，由於事前預約人數正式突破150萬人，最後階段獎勵「最初的港動（頭飾外觀）」已解鎖，正式上市後預約里程的相關獎勵將會直接送到玩家的信箱中，屆時可直接上線領取；而今日早上10點正式開服後，官方粉絲團將推出各式活動，並準備 iPhone14、電競耳機、波利抱枕等多樣獎勵，期待玩家們在遊戲內外都能有好的體驗。