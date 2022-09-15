市場反覆測底靜待反彈　低檔震盪時可分批布局

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保德信市場策略團隊主管葉家榮表示，針對通膨走勢，美國總統拜登13日發布聲明表示，8月通膨數據雖然年增8.3%，但從前值8.5%回落，顯示美國經濟在降低全球通膨方面取得了更多進展，而先前通過的「抗通膨法案」，就是為了降低能源成本及醫療保健成本，透過更多的時間和決心來緩解通膨。
整體而言，美國總體需求有放緩但不至於惡化，透過財政政策刺激，以及強勁的勞動市場及美國家庭財富，經濟成長仍具支撐動能，而未來就業與經濟、消費與物價，將是後續聯準會貨幣政策速度的關鍵。
葉家榮說明，目前市場對於通膨的疑慮，可以觀察兩大指標，首先是美元走勢，其次是美股表現。除了下週FOMC利率決策及聲明外，全球風險趨避指標、也就是美元DXY指數，昨日跳升1.4%至109.82，因此DXY能否「由升轉貶」為市場風險性資產反彈之關鍵。
另外，觀察S&P500指數，下檔支撐在9月6日的3886點，以及6月17日的3636點，若能守穩將有機會打出第二隻腳，消化利空後可望形成築底回升的機會。
葉家榮分析，本次推高CPI數據的主因，在於占比超過三成的住房租金在8月加速升，成本月增0.7%，創下1991年以來最大月漲幅，使得整體通膨保持高位，隨著更多租約到期後，很可能持續推升未來幾個月租金，但觀察能源、二手車月增持續放緩，反映全球供應鏈已有一定程度的緩解。
葉家榮建議，目前從基本面、政策面及評價面來看，如果物價將如預期在未來一季走緩，待時間消化利空下，資金可望回流風險性資產。就投資策略而言，債市可聚焦在美國非投資等級債與投資等級債，股市部分則建議持續趁低檔震盪時分批布局，包括美股、台股及陸股，不僅降低平均成本，亦可掌握未來回升行情。