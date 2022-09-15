今開搶！7-11咖啡「7杯300元」 全家美式、珍珠紅買1送1
喝膩一般美式、拿鐵的上班族們，換換口味換心情的時候到了。迎接秋天的腳步接近，7-11推出「CITY秋分7犒賞」，多組指定飲品7杯300元起，並加碼三天精品拿鐵2杯99元；全家宣布周末優惠，大杯極選美式、私品茶仙女珍珠紅茶以及人氣霜淇淋都是買一送一。
7-ELEVEN今（15）日起至9月21 日連續七天，在APP行動隨時取舉辦「CITY秋分7犒賞」活動，推出蜂蜜拿鐵7杯400元、CITY CAFE風味飲7杯325元（限65元系列指定商品，含大杯冰皇家伯爵拿鐵、大杯冰太妃焦糖瑪奇朵、大杯冰焙烤榛果風味拿鐵、大杯冰巧克力可可歐蕾、大杯冰脆酷摩卡咖啡），此外還有黑糖珍珠撞奶7杯300元、香鑽水果茶7杯350元。明（16）日起連三天周末加碼，CITY PRIMA精品美式（80元）、精品拿鐵（90元）同品項2杯99元，等同於半價開喝。
全家周末三天優惠出爐！最受全民歡迎的霜淇淋，明（16）日起連三天用全盈+PAY支付，同樣可享不限口味買一送一，目前門市口味正是去年大受歡迎的「東方美人茶霜淇淋」，被眾多網友封為史來最好吃口味之一，快把握三天買一送一吃起來。此外，全家APP隨買跨店取使用全盈+PAY付款，另有光泉豆米漿系列、FMC超柔抽取式衛生紙、OREO香草捲心酥、威德保健飲品系列買1送1。
9月16日至9月18日周末加碼，買大杯極選美式（55元）買一送一，第二杯採發放小白單模式，可於下周（9/19至9/25）憑兌換券至原店免費換第2杯，平均每杯28元。周末登場的「康康5」活動，私品茶派出「仙女珍珠紅茶」做代表，原價55元、限時三天買一送一。