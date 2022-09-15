外出購物意願提升　家電設備營業額前7月成長4.6%

經濟部表示，隨著電子商務風潮興起，線上購物消費型態成長，加上電信業者積極布局自營電信通路下，衝擊資通訊及家電設備零售業的營運，導致2021至2019年營業額連續負成長。
我是廣告 請繼續往下閱讀
2021年因國內疫情急遽升溫，政府啟動三級警戒，遠距辦公及教學之防疫措施帶動筆電、平板、視訊設備銷量大幅攀升，加上10月五倍券上路挹注下，推升營業額年增11.8%，創17年來最大增幅。
今（2022）年前4月因民眾疫苗覆蓋率提高，外出購物意願提升，加上五倍券到期前促銷活動，帶動3C及家電等商品銷量攀升，不過自5月起因上年高基期因素，使營業額略呈下滑，綜計1至7月營業額年增4.6%。
經濟部就各月營業額觀察，資通訊及家電設備零售業往年銷售高峰多集中於每年12月至隔年1月，因保暖家電需求、尾牙、農曆春節採購旺季，以及夏季消暑家電需求增加的7、8月。
然而，2021年疫情紅利帶來的遠距商機造成5月營收出現異於往年的高點。五倍券於2021年10月上路，使用期限至111年4月，使用前期及截止前挹注買氣提升，同時也帶動2021年10月、2022年3至4月營業額表現亮眼，異於以往趨勢。
經濟部也提到近年3C家電銷售通路以電子購物及郵購業、量販店成長較明顯，不過在經營困境方面，2021年6月有81.8%的廠商認為「價格競爭激烈，毛利偏低」為經營中最大困境，而「消費需求多變」占45.5%居次，「電商搶食市場」占43.9%居第三。若與2016年4月相比，則以「電商搶食市場」增加28.6個百分點最多，顯示電子商務競爭，確實對該業實體通路的銷售帶來衝擊。