周玉蔻嗆蔣孝嚴約束兒子　蔣萬安續挺慈濟：不怕被恐嚇

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媒體詢問，陳義洲議員辦公室主任張煥霖被拉去黃珊珊陣營，藍營也有好幾位里長掛無黨籍，是否擔心被拔樁？蔣萬安並未正面回應，他說，今天來就是要借重陳義洲經驗、對市政的熟悉度，若有他的經驗對將來入主市府有幫助，這也是市民之福。
陳義洲則補充說，主任歸主任，他是國民黨籍當然要支持蔣萬安，尤其蔣萬安形象好、學歷好，是最穩重的市長候選人。
至於周玉蔻嗆聲要蔣孝嚴好好約束蔣萬安，否則要揭露當年緋聞，蔣萬安表示，陳時中要選擇跟誰站在一起是他的決定，他決定要跟慈濟站在一起，他也相信北市民格調、水準極高，不會被影響。
蔣萬安強調，慈濟捐贈五百萬劑疫苗，穩定民心，卻被打成中共同路人，台灣人民不會接受。
媒體追問有關父親緋聞，蔣萬安說，這些都是過去二十幾年的事情，現在大家在意的是疫苗採購的真相。
前台北市副市長黃珊珊稱自己祖籍湖南，卻又改口是內湖南港，蔣萬安說，選舉當然是希望爭取大部分民眾支持，但更重要的是要堅定態度、立場，不該隨意改變人設跟認同。
政大男廁驚見「陳時中凝視」，引發熱議，蔣萬安說，政大學弟很有創意，再次提醒候選人政策推出或影片拍攝，都要更加謹慎。
此外，美國參議院外交委員會通過台灣政策法，蔣萬安說，美國國會願意提出支持台灣法案都感謝，持續觀察行政部門落實情形。