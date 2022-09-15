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周玉蔻嗆蔣孝嚴約束兒子　蔣萬安續挺慈濟：不怕被恐嚇

▲蔣萬安說，北市選民水準高，不會受惡質選風影響。（圖／資料照片）
▲蔣萬安說，北市選民水準高，不會受惡質選風影響。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-09-15 10:25:06

媒體人周玉蔻為民進黨北市長參選人陳時中戰慈濟，甚至還要國民黨北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴約束蔣萬安，否則要揭開飯店醜聞。蔣萬安今（15）日表示，陳時中要選擇跟誰站在一起是他的決定，他選擇要跟慈濟站在一起，不怕被恐嚇、抹紅、抹黑、抹黃，他相信北市民格調、水準極高，不會被影響。

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蔣萬安今日拜會台北市議員陳義洲，並頒發聘書給陳義洲，請陳擔任競選總部執行總幹事。

媒體詢問，陳義洲議員辦公室主任張煥霖被拉去黃珊珊陣營，藍營也有好幾位里長掛無黨籍，是否擔心被拔樁？蔣萬安並未正面回應，他說，今天來就是要借重陳義洲經驗、對市政的熟悉度，若有他的經驗對將來入主市府有幫助，這也是市民之福。

陳義洲則補充說，主任歸主任，他是國民黨籍當然要支持蔣萬安，尤其蔣萬安形象好、學歷好，是最穩重的市長候選人。

至於周玉蔻嗆聲要蔣孝嚴好好約束蔣萬安，否則要揭露當年緋聞，蔣萬安表示，陳時中要選擇跟誰站在一起是他的決定，他決定要跟慈濟站在一起，他也相信北市民格調、水準極高，不會被影響。

蔣萬安強調，慈濟捐贈五百萬劑疫苗，穩定民心，卻被打成中共同路人，台灣人民不會接受。

媒體追問有關父親緋聞，蔣萬安說，這些都是過去二十幾年的事情，現在大家在意的是疫苗採購的真相。

前台北市副市長黃珊珊稱自己祖籍湖南，卻又改口是內湖南港，蔣萬安說，選舉當然是希望爭取大部分民眾支持，但更重要的是要堅定態度、立場，不該隨意改變人設跟認同。

政大男廁驚見「陳時中凝視」，引發熱議，蔣萬安說，政大學弟很有創意，再次提醒候選人政策推出或影片拍攝，都要更加謹慎。

此外，美國參議院外交委員會通過台灣政策法，蔣萬安說，美國國會願意提出支持台灣法案都感謝，持續觀察行政部門落實情形。

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