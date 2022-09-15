美參院外委會通過台灣政策法 民眾黨：樂見台美向前推進
美國參議院外委會美東時間14日高票通過《2022台灣政策法案》（Taiwan Policy Act），通過版本有部分修正，包括把駐美代表處更名改成建議性質、移除賦予台灣「主要非北約盟友」地位的條文。台灣民眾黨立院黨團今（15）日表示，樂觀看待台美關係進展，感謝國際友人相挺台灣
民眾黨立院黨團發表聲明表示，美國參議院外交委員會通過《2022年台灣政策法》，下一步將交由大會表決，民眾黨團樂見台美關係向前推進，然而中方對此恐採取超越美眾議院議長裴洛西訪台後的軍演及禁輸舉措，台灣應先盤點自身能力和需求，台美關係才能有實質的進展。
民眾黨指出，《台灣政策法》賦予台灣「主要非北約盟友」地位，對台軍售策略將「反守為攻」，從過往防禦方向轉為「嚇阻解放軍侵略的武器」，並授權約新台幣1410億元的軍事融資，另外也帶來外交名稱使用上的突破，勢必引起中方強烈反彈。有鑑於8月2日美國眾議院議長裴洛西議長訪台前後，中國禁止輸入台灣農漁產等數千項食品，更開啟台海常態性軍演，台灣能源與海陸運輸蒙上陰影，近日軍用無人機穿越海峽中線已成常態，即使《台灣政策法》完成立法最快落在明年2月，政府仍須加速因應、分散風險。
民眾黨團表示，樂觀看待台美關係進展，感謝國際友人相挺台灣，未來將持續促進台美各項貿易協定與作為，深化區域安全事務交流，同時凝聚國人保衛台灣的共識，一致團結對外，監督政府慎防強權施壓。