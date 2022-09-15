吃海鮮不奢侈！喜來登限時龍蝦買1送1 週末加碼再送你吃
先不要管楊丞琳的「海鮮說」了！來喜來登吃龍蝦一點都不奢侈，搭上9/25美國「世界龍蝦日」，台北喜來登大飯店誠邀各位愛蝦人來吃龍蝦。9/15至25日米其林餐廳請客樓與辰園各推「活龍蝦外帶分享餐」每人745元起即可品嚐到肥嫩波士頓龍蝦與餐廳招牌美食；9/23至25日各餐廳快閃2日推出「澳洲水姑娘活龍蝦日式定食」、「泰式金沙咖哩龍蝦」買1送1，另加價500元還享半尾碳烤波士頓龍蝦，以及一嚐龍蝦界藍寶堅尼－布列塔尼藍龍蝦，十二廚自助餐廳每週末午晚餐期，再加碼送你「半尾油淋波士頓龍蝦」，快揪親朋好友來吃龍蝦不奢侈！
秋天是吃蝦、蟹最好的季節，饕客最愛的「波士頓龍蝦」也正值產季，從美國緬因州打撈上岸售賣至世界各地。台灣國人也非常喜愛吃這種個頭碩大、肉多鮮美、飽滿大鉗的龍蝦，據悉平均一年進口量可疊滿6座101！這回喜來登大飯店搭上熱潮，嚴選波士頓龍蝦為主角，搭配擁有天鵝龍蝦美名、蝦肉飽滿且蝦膏濃的「澳洲水姑娘」，以及平均 200 萬隻中僅出現1隻的「布列塔尼藍龍蝦」，運用水煮、蒜蓉、乾燒、涮涮鍋等多種料理手法品嚐最佳風味。
另外，9/23-9/25快閃2天內用歡慶龍蝦日，二樓桃山日本料理選用肉質粉嫩的「澳洲水姑娘龍蝦」以日式味噌湯或海鮮涮涮鍋展現鮮美肉質，特價2880元；SUKHOTHAI泰式餐廳推出鮮活波士頓龍蝦入饌的「金沙咖哩龍蝦買1送1」；安東廳則推三大龍蝦料理：岩龍蝦湯、波士頓龍蝦麵、與重頭戲「布列塔尼藍龍蝦」嚐鮮優惠，期間限定價3800元即可一嚐美味；義式餐廳比薩屋推出「點用任一主菜加價500元享半尾、800元享整尾碳烤香料波士頓龍蝦」；十二廚自助餐廳則每週五晚餐、週六與週日午晚餐餐期共同響應，用餐賓客可免費享受油香四溢的「半尾油淋波士頓龍蝦」1份。
同樣是寒舍集團旗下的寒舍艾美酒店也搶攻秋季嗑蝦市場，也搭上世界龍蝦日推出館內餐廳於9/23-9/25限定龍蝦美饌，像是寒舍食譜中餐廳推出「龍蝦外帶餐點」，包含「薑蔥老酒焗龍蝦」與「龍蝦海鮮脆米泡飯」每份1880元起，於9/15-9/22開放預訂。另外，探索廚房自助餐廳於活動期間的假日指定餐期，加碼提供每人一碗「半隻龍蝦味噌湯」，加菜升級不加價，假日午晚餐每位1890元起，鮮嫩奢華的海鮮讓饕客們意猶未盡。
不吃海鮮嗎？別怕，位於晶華酒店地下三樓的三燔本家，以涮涮鍋與壽喜燒等日式鍋物在市場上打響名聲。秋冬進入民眾愛吃鍋的旺季，三燔本家這次鎖定全新進入台灣市場的美國極黑牛菲瑞部位(U.S. Outside Round Flat)，推出「美國菲瑞牛番茄壽喜燒」套餐，9/16至10/31點用，將無條件「直接升級」至菲瑞牛肉吃到飽方案，每客優惠價1280元，讓肉食主義者吃好吃滿！