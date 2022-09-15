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地價稅11月開徵！自用住宅優惠9/22前申請　至少省4倍稅

▲地價稅11月開徵，財政部提醒，適用自用住宅用地優惠稅率2‰的申辦期限至9月22日，錯過就得等明年，並多繳至少4倍稅金。（圖／NOWnews資料照片）
▲地價稅11月開徵，財政部提醒，適用自用住宅用地優惠稅率2‰的申辦期限至9月22日，錯過就得等明年，並多繳至少4倍稅金。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

2022-09-15 11:06:32

今（111）年地價稅將於11月1日開徵，財政部提醒，符合適用特別稅率或土地稅減免規則可申請減免者，如自用住宅用地、工業用地、騎樓走廊用地等，但要在地價稅開徵40日前，即9月22日前提出申請，今年地價稅才能適用，逾期要等明年才適用。以申請適用自用住宅用地稅率2‰來說，如未申請，就會以一般用地稅率即10‰~55‰的累進稅率核課，兩者相差至少4倍稅金。

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財政部賦稅署指出，已規定地價的土地，除依法應課徵田賦（目前停徵）者外，應課徵地價稅，納稅義務基準日為8月31日，亦即今年8月31日土地登記簿上記載的土地所有權人或典權人負有繳納今年地價稅的義務，並以納稅義務人在各直轄市、縣（市）政府今年重新規定地價後的公告地價計算徵收，基本稅率為10‰；如納稅義務人在同一直轄市、縣（市）擁有的土地地價總額超過該直轄市、縣（市）累進起點地價者，則依超過累進起點地價的倍數按累進稅率課徵。

不過，符合5大要件可申請適用自用住宅用地優惠稅率2‰，包括一、土地所有權人或其配偶、直系親屬於地上建物辦妥戶籍登記。二、地上房屋為土地所有權人、其配偶或直系親屬所有。三、地上房屋無出租或營業用。四、都市土地面積以300平方公尺（90.75坪）內，非都市土地以700平方公尺（211.75坪）。五、土地所有權人、其配偶及未成年受扶養親屬限申請1處。

另外，可申請按特別稅率10‰課徵地價稅的項目，包括一、工業用地：依法劃定之工業區、工業用地及工業主管機關核准工業或工廠使用之土地，且按工業主管機關核定規劃使用者；及在依法劃定之工業區或工業用地公告前，已在非工業區或工業用地設立之工廠，經政府核准有案者，其直接供工廠使用之土地；二、其他事業用地：礦業用地、私立公園、動物園、體育場所用地、寺廟、教堂用地、政府指定之名勝古蹟用地、經主管機關核准設置之加油站、依都市計畫法規定設置供公眾使用之停車場用地（但臨時路外停車場用地不適用）及其他經行政院核定之土地，按目的事業主管機關核定規劃使用者。

新北市政府稅捐稽徵處也提醒，地價稅原核准按自用住宅用地稅率計課且未變更用途者，以後免再申請，但如需將戶籍遷出該自用住宅時，至少須保留土地所有權人或配偶、直系親屬任何1人在該原戶籍內，才可繼續適用自用住宅用地稅率。若全戶遷出，縱有居住的事實，亦不符合自用住宅用地稅率要件，應於30日內向稅捐稽徵機關申報改課，以免經查獲而遭補稅及處罰，等之後如土地所有權人或其配偶、直系親屬任1人再重新遷入戶籍，亦應重新提出申請，才可再適用自用住宅用地稅率課徵地價稅。財政部強調，如未申報而減少應納稅額者，除追補應納稅額外，將處短匿稅額3倍以下的罰鍰。

由於今年地價稅將於11月1日開徵，如土地符合自用住宅用地規定，財政部提醒，別忘在9月22日以前提出申請，經稽徵機關審核符合規定者，當年度即可按自用住宅用地稅率2‰課徵地價稅，逾期申請，則自次一年度才能適用，如未申請，則以一般用地稅率即10‰至55‰的累進稅率核課，兩者相差至少4倍。

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