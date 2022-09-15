地價稅11月開徵！自用住宅優惠9/22前申請　至少省4倍稅

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不過，符合5大要件可申請適用自用住宅用地優惠稅率2‰，包括一、土地所有權人或其配偶、直系親屬於地上建物辦妥戶籍登記。二、地上房屋為土地所有權人、其配偶或直系親屬所有。三、地上房屋無出租或營業用。四、都市土地面積以300平方公尺（90.75坪）內，非都市土地以700平方公尺（211.75坪）。五、土地所有權人、其配偶及未成年受扶養親屬限申請1處。
另外，可申請按特別稅率10‰課徵地價稅的項目，包括一、工業用地：依法劃定之工業區、工業用地及工業主管機關核准工業或工廠使用之土地，且按工業主管機關核定規劃使用者；及在依法劃定之工業區或工業用地公告前，已在非工業區或工業用地設立之工廠，經政府核准有案者，其直接供工廠使用之土地；二、其他事業用地：礦業用地、私立公園、動物園、體育場所用地、寺廟、教堂用地、政府指定之名勝古蹟用地、經主管機關核准設置之加油站、依都市計畫法規定設置供公眾使用之停車場用地（但臨時路外停車場用地不適用）及其他經行政院核定之土地，按目的事業主管機關核定規劃使用者。
新北市政府稅捐稽徵處也提醒，地價稅原核准按自用住宅用地稅率計課且未變更用途者，以後免再申請，但如需將戶籍遷出該自用住宅時，至少須保留土地所有權人或配偶、直系親屬任何1人在該原戶籍內，才可繼續適用自用住宅用地稅率。若全戶遷出，縱有居住的事實，亦不符合自用住宅用地稅率要件，應於30日內向稅捐稽徵機關申報改課，以免經查獲而遭補稅及處罰，等之後如土地所有權人或其配偶、直系親屬任1人再重新遷入戶籍，亦應重新提出申請，才可再適用自用住宅用地稅率課徵地價稅。財政部強調，如未申報而減少應納稅額者，除追補應納稅額外，將處短匿稅額3倍以下的罰鍰。
由於今年地價稅將於11月1日開徵，如土地符合自用住宅用地規定，財政部提醒，別忘在9月22日以前提出申請，經稽徵機關審核符合規定者，當年度即可按自用住宅用地稅率2‰課徵地價稅，逾期申請，則自次一年度才能適用，如未申請，則以一般用地稅率即10‰至55‰的累進稅率核課，兩者相差至少4倍。