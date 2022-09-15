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GoPro 11新機3款全公開！夜拍、廣角大突破　升級超有感

▲ GoPro 在昨（14）日晚上，發表全新 GoPro HERO11 Black 系列3款新機。（圖／GoPro官方YT）
▲ GoPro 在昨（14）日晚上，發表全新 GoPro HERO11 Black 系列3款新機。（圖／GoPro官方YT）

記者張志浩/綜合報導

2022-09-15 11:45:37

9月除了是3C界的蘋果發表 iPhone14、Apple Watch、AirPods外，身為運動攝影領域的領頭羊 GoPro 也在昨（14）晚，發表全新 GoPro HERO11 Black、GoPro HERO11 Black Creator Edition（創作人組合）和 GoPro HERO11 Black Mini 3款新產品，對YouTuber、Vlogger或攝影玩家而言，又能為旅程添加全新元素；整體而言，3款新品都搭載了全新、更大的感光元件，提高解析度的同時，也稍微在外型、操作控制上作出調整，讓使用者能更簡易的紀錄生活、紀錄旅行點滴；售價上，GoPro Hero11 Black 為17500元、GoPro mini 為14900元 、創作人組合則是24900元。

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今年發表會首先登場的就是 GoPro HERO11 Black ，外觀上和前代相比並無太大差異，主要亮點在於，它搭載 1/1.9 英吋的感光元件，過去 GoPro 常給人白天拍攝一級棒，但只要光線較暗時，就會有些吃虧，而升級的感光元件，讓 GoPro 能夠支援「光繪」、「星軌」、「車燈光軌」3種全新的夜間特效，此外，這次 GoPro HERO11 Black 能以8:7的長寬比例去做拍攝，也因為8:7拍出的畫面偏向正方形，因此成果畫面傳輸到手機或電腦，可以透過軟體擷取出4:3、16:9等所需素材，且畫質不受影響。

▲（圖／GoPro官方YT）
▲GoPro11 系列搭載10位元色彩，能呈現超過10億種顏色，讓成品更栩栩如生。（圖／GoPro官方YT）
接下來，感光元件的升級，讓 GoPro HERO11 Black 此次新增「HyperView 超大廣角」，與過去的 Super View相比，不僅拍攝角度會更擴大，將相機別在身上進行「運動拍攝」時，也會讓成果畫面更身歷其境，有「沈浸式視角」的效果，包括騎車、衝浪、爬山都相當適用；此外，新品還有10位元色彩，呈現超過10億種顏色，讓成品更栩栩如生，外加「地平線鎖定功能」，相機即使旋轉360度，也能為持影片穩定，AutoBoost 功能也能自偵測拍攝時的抖動，讓成品維持最佳的狀態。

而 HERO11 Black Creator Edition，又稱「創作人組合」，搭載燈光、媒體模組，以及 VOLTA 手把、HERO11 Black 主機，超輕量的設計，讓人更輕易拍攝各式Vlogger及即時串流，使用者更能單手控制相機的內建按鈕，充電一次就能攝錄超過4小時的4K影片；此外 GoPro9、GoPro10、GoPro11 的模組都能共用，不用擔心重新購買的問題。

▲（圖／GoPro官方YT）
▲AutoBoost 功能也能自偵測拍攝時的抖動，讓成品維持最佳的狀態。（圖／GoPro官方YT）
最後則是 HERO11 Black Mini，除了具備 HERO11 Black 的功能外，Mini 外型更小、更輕，主要設計概念是輕輕一按，就能拍攝影片，特別的是 Mini 具有雙固定接頭，能支援低調不突出的固定方式，例如安裝在安全帽上等等，操作方式也更加簡單，相當適合運動選手、初次接觸 GoPro 的新使用者。

整體而言，GoPro11 的升級算是相當有感，尤其是優化感光元件後，能夠解鎖的玩法和拍攝技巧也增添許多，3款 HERO11 Black 系列相機還能自動將精選影片傳入手機，甚至 GoPro 訂閱者只需將 HERO11 接上電源充電後，相機就會將影片上傳到 GoPro 雲端帳戶中，並自動編輯成精選影片，最後透過 GoPro Quik 應用程式傳回手機。

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