GoPro 11新機3款全公開！夜拍、廣角大突破　升級超有感

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接下來，感光元件的升級，讓 GoPro HERO11 Black 此次新增「HyperView 超大廣角」，與過去的 Super View相比，不僅拍攝角度會更擴大，將相機別在身上進行「運動拍攝」時，也會讓成果畫面更身歷其境，有「沈浸式視角」的效果，包括騎車、衝浪、爬山都相當適用；此外，新品還有10位元色彩，呈現超過10億種顏色，讓成品更栩栩如生，外加「地平線鎖定功能」，相機即使旋轉360度，也能為持影片穩定，AutoBoost 功能也能自偵測拍攝時的抖動，讓成品維持最佳的狀態。
而 HERO11 Black Creator Edition，又稱「創作人組合」，搭載燈光、媒體模組，以及 VOLTA 手把、HERO11 Black 主機，超輕量的設計，讓人更輕易拍攝各式Vlogger及即時串流，使用者更能單手控制相機的內建按鈕，充電一次就能攝錄超過4小時的4K影片；此外 GoPro9、GoPro10、GoPro11 的模組都能共用，不用擔心重新購買的問題。
最後則是 HERO11 Black Mini，除了具備 HERO11 Black 的功能外，Mini 外型更小、更輕，主要設計概念是輕輕一按，就能拍攝影片，特別的是 Mini 具有雙固定接頭，能支援低調不突出的固定方式，例如安裝在安全帽上等等，操作方式也更加簡單，相當適合運動選手、初次接觸 GoPro 的新使用者。
整體而言，GoPro11 的升級算是相當有感，尤其是優化感光元件後，能夠解鎖的玩法和拍攝技巧也增添許多，3款 HERO11 Black 系列相機還能自動將精選影片傳入手機，甚至 GoPro 訂閱者只需將 HERO11 接上電源充電後，相機就會將影片上傳到 GoPro 雲端帳戶中，並自動編輯成精選影片，最後透過 GoPro Quik 應用程式傳回手機。