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俄烏戰爭栗戰書挺俄談話畫面曝光　引熱議

▲中國國家主席習近平將與俄羅斯總統蒲亭會晤前夕，中國全國人大常委會委員長栗戰書訪俄時就俄烏戰爭的挺俄表態畫面被曝光，引發熱議。資料照。（圖／翻攝自《香港01》）
▲中國國家主席習近平將與俄羅斯總統蒲亭會晤前夕，中國全國人大常委會委員長栗戰書訪俄時就俄烏戰爭的挺俄表態畫面被曝光，引發熱議。資料照。（圖／翻攝自《香港01》）

中央社

2022-09-15 12:16:10

（中央社記者邱國強北京15日電）中國國家主席習近平將與俄羅斯總統蒲亭會晤前夕，中國全國人大常委會委員長栗戰書訪俄時就俄烏戰爭的挺俄表態，特別是提到中方「從不同方面給予策應」的畫面被曝光，引發熱議。

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俄羅斯入侵烏克蘭後，中國官方的表態始終保持中立。但栗戰書日前會晤俄羅斯國家杜馬（Duma，國會）領袖的挺俄表態，先是被國家杜馬官網以文字公布，緊接著影像畫面被曝光，引發俄方是否在「習蒲會」前刻意操作以敦促中方表態，以及中方恐因此陷入尷尬的議論。

至於栗戰書會晤俄羅斯國家杜馬領袖的行程，中共官媒新華社雖有報導，但沒有提到任何與烏克蘭有關的訊息，僅提到他說中國全國人大願繼續深化與俄國家杜馬、聯邦委員會的交流合作，感謝俄方「在台灣問題上給予中方的堅定支持」。並提到杜馬領袖譴責美國眾議院議長裴洛西「竄訪中國台灣地區」。

栗戰書表態被曝光的這段畫面，標註著俄文「杜馬」的字樣。根據畫面，他在會晤國家杜馬主席沃洛丁（Vyacheslav Volodin）等國會領袖時說，「在涉及俄羅斯核心利益和一些重大關鍵問題上，中方對俄羅斯也是表示理解和充分的支持」。

栗戰書表示，「就像現在的烏克蘭問題，美國和北約直接逼到俄羅斯的家門口，涉及到俄羅斯的國家安全和人民的生命安全，在這種情況下，俄羅斯採取認為應當採取的措施，中方表示理解，而且從不同的方面給予『策應』」。

他接著提到，「我認為，可以說是俄羅斯被逼到了牆角，在這種情況下，俄羅斯是為了維護國家的核心利益，而採取的一次反擊」。

栗戰書這番談話，被普遍解讀為中國在俄烏戰爭中依然挺俄，特別是中方「從不同方面給予策應」的「策應」二字，引發議論。同時，栗戰書是中共黨內第三號人物，位居政治局常委，其表態也被認為具有一定代表性。

而習近平與蒲亭（Vladimir Putin）可望在上海合作組織撒馬罕（Samarkand）峰會期間會晤，國際上普遍認為蒲亭在俄烏戰爭俄方節節失利下，將藉由會晤有求於習近平，讓中方對這場會晤顯得尷尬。這可從習蒲會前俄方不斷放出風聲，中方卻保持低調的冷熱有別，看出端倪。

同時，在中國官方表態基本保持中立，避免得罪西方下，栗戰書在俄羅斯國家杜馬的相關談話接連被曝光，也引發俄方是否刻意操作向中方施壓的議論及聯想。

對於栗戰書的相關談話，中國官方截至目前持續保持靜默，並未作出回應。（編輯：周慧盈）1110915

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