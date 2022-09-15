快訂位！金色三麥拿金牌 內用一律免費喝啤酒：只限今天
熱愛蜂蜜啤酒的人快訂位！歐洲啤酒之星大賽昨（14日）公布獲獎名單，金色三麥以「蜂蜜啤酒」代表出國比賽拿金牌，為了慶祝摘金，台灣金色三麥餐廳零時差同步宣布，今（15）日限定一天推出蜂蜜啤酒免費喝活動，9/16至9/22連續一周加碼蜂蜜啤酒內用半價。超商迎接周末也有啤酒優惠，7-11限時三天Asahi生啤酒買2送1、全家也祭出KIRIN檸檬沙瓦買2送1，折幅6.7折很有感。
另類台灣之光！在全球酒廠爭相角逐、堪稱「啤酒界坎城競賽」的歐洲啤酒之星大賽中，金色三麥以招牌「蜂蜜啤酒」擊敗40個參賽國家、逾2000款啤酒，中止創賽以來歐美啤酒的連霸紀錄，台灣自產啤酒一舉拿下金牌，也是亞洲首家在歐洲啤酒之星大賽以「蜂蜜啤酒」獲得金牌的酒廠。
為了歡慶摘金，金色三麥餐廳全台門市零時差同慶，一早便宣布今（15）日推出一日限定活動，只要內用消費不限金額，每人都可獲得一杯蜂蜜啤酒（170元）；9/16至9/22連續一周到餐廳內用則享蜂蜜啤酒半價。此外，9/15至9/22於SUNMAI BAR加購蜂蜜啤酒特價99元；全家、7-11等超商同步優惠，蜂蜜啤酒限時第二件半價，等同於7.5折。
如果訂不到位別哭，超商也有啤酒促銷，7-11明（16）日起推出「超值五六日」，限時三天祭出Asahi生啤酒買2送1，單罐500ml特價44元、相當於啤酒6.7折。全家會員即日起至9月18日前，除了金色三麥蜂蜜啤酒（125元）第2件5折之外，另有酒精濃度達7%的KIRIN檸檬沙瓦買2送1，折幅6.7折很有誠意。