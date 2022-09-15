國民黨團控沈榮津、薛瑞元擋民間買疫苗 要求行政院道歉
國民黨立法院黨團今（15）日舉行「抓到了！抓到了！這兩位高官擋民間買疫苗！罔顧全民健康權益！」記者會，國民黨團總召曾銘宗拿出公文往來、對話截圖控衛福部長薛瑞元、行政院副院長沈榮津去年「搓掉」工商協進會、全國工業總會買疫苗計畫，要求行政院公開道歉，否則總質詢不讓行政院長蘇貞昌上台。
曾銘宗表示，去年疫情爆發時，工商協進會要捐贈250萬劑BNT疫苗，工商協進會去年6月聯絡他，希望能洽詢衛福部捐贈疫苗，6月15日洽詢衛福部詢問申請文件，衛福部人員傳訊給他，表示BNT疫苗已開完專家會議，建議有條件通過，但需要申請人補齊製造廠資料跟原廠證明。
曾銘宗指出，原訂去年6月17日安排工商協進會秘書長范良棟見時任衛福部次長薛瑞元，卻遲遲無下文，也未安排見面，直到6月19日，時任工商協進會理事長林伯豐接到時任行政院副院長沈榮津來電，直言「不要為工商協進會找麻煩、不要為政府找麻煩！」
國民黨團具體要求，沈榮津和薛瑞元出來面對，說明為什麼要阻擋民間購買疫苗？政府還抹紅、抹黑慈濟，行政院必須公開道歉，否則總質詢不讓行政院長蘇貞昌上台；曾銘宗也說，他手上有人證、物證，行政院若不服「歡迎提告」。